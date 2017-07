Schauspielprojekt am Ziel seiner Reise

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Angekommen", ein Stück der inklusiven Theatergruppe "B-Rührung" des Theaters Frankfurt, ist am Sonnabend um 19.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison auf der Bühne in der Sophienstraße 1 zu sehen. Die Gruppe besteht aus Schauspielern, Schülern des Gymnasiums, Senioren, psychisch oder auch physisch beeinträchtigen Menschen und anderen spielfreudigen Frankfurtern.