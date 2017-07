Estländischer Botschafter zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Botschafter der Republik Estland kommt nach Eberswalde. Im Rahmen des "Diplomatischen Salons" begrüßt die Hoeck-Stiftung am Dienstag, 19 Uhr, Dr. William Mart Laanemäe in der Stadtbibliothek. Neben Grußworten von Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski und dem Präsidenten des Lions Club Eberswalde, Frank Gesch, wird es ein moderiertes Gespräch durch Martin Hoeck, Vorsitzender der Stiftung, geben. Frei nach dem Motto "Die Welt zu Gast in Eberswalde" werden in regelmäßigem Turnus interessante Persönlichkeiten eingeladen.