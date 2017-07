Blühende Schönheiten

artikel-ansicht/dg/0/

Die Aktiven, zu denen Kristine Neumann mit Mann und Sohn gehört, veranstaltet einmal im Jahr das Baumfest. Dass jährlich bis zu 5 000 Stunden ehrenamtlicher Gartenarbeit in dem Park stecken, ist ihm wirklich anzusehen. Es blühen die wunderschönen Taglilien. Mehr als 200 Arten wurden dem Verein geschenkt. "Ganz sortenrein sind sie nicht mehr, aber wir hegen und pflegen sie, so gut es eben geht", sagt Kristine Neumann, die mit einem neckischen Hütchen dem Regen trotzt. Die 73-Jährige hat sich vieles angeeignet. "Keiner von uns ist wirklich vom Fach", lacht sie schelmisch.

Begeisterte Besucherin ist Regina Hille, die 82-jährige Nachbarin des Parks. "Ich komme so gern mit meinem Urenkel her. Es ist einfach schön, so einen Park in der Nachbarschaft zu haben."

Die Vereinsmitglieder haben viel Herzblut in das Projekt gegeben. Mit der Gemeinde Panketal gibt es einen Vertrag zur Unterstützung der Betriebskosten für die Pflege und den Winterdienst. So entstanden das "Kräutergebirge", Wege und viele schöne lauschige Ecken samt Insektenhotel, Bienenstöcken und Kunstobjekten.

Am Sonnabend nun zeigt sich der Park mit der Lilienpracht von seiner schönsten Seite. Dazu gibt es Smoothies aus Giersch und Himbeeren, Musik und Gespräche, Kuchenberge zu vertilgen und Blumenkränze oder Sockenraupen zu basteln. Wer will, lässt sich von Dr. Uwe Karsten durch den Park führen oder bei Imker Jürgen Drews über das durchwachsene Bienenjahr aufklären. Der 71-Jährige hat 2000 Bienen dabei. "In einem Volk leben zurzeit eigentlich bis zu 60 000 Tiere", weiß er zu berichten. Seine Majestät, die Königin, trägt zur Feier des Tages eine grüne Krone und begeistert vor allem die vielen Kinder.