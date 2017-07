Zumba zum Mitmachen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Zumba für Kinder - das machte selbst beim Zuschauen Spaß. Jedenfalls den Eltern und anderen Gästen beim Tag der offenen Tür am Sonnabend in der Kita "Falkenberger Spatzen". Leiterin Ute Wieland freute sich über diesen Programmpunkt der Physiotherapie Baumgärtner in Bad Freienwalde ebenso wie über Yellicat und die Mitmach-Angebote der Verkehrswacht Oderland. So gab es unter anderem eine Rollerstrecke mit Tempoanzeige.