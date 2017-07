Beförderung zur großen Feier

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (MOZ) Die Festwiese am Kageler Feuerwehrdepot glich am Sonnabend einem riesigen Fuhrpark. Neun Wehren aus der Gemeinde und dem Nachbarkreis gratulierten der Kageler Feuerwehr zu ihrem 110-jährigen Bestehen. Schlangestehen gab es bei dem großen Fest direkt am Depot. Mit dem Hubrettungsfahrzeug der Rüdersdorfer Wehr ging es über 25 Meter hoch, mit tollem Blick über die Festwiese und den Ort. "Das Fahrzeug kam schon oft zum Einsatz und rettete auch Menschenleben", berichtete Wehrführer Manuel Przybylski. Viel Anklang fand auch ein Aufprall- und Brems-Simulator, in dem Testpersonen erfuhren, welche Kräfte bei einem Aufprall wirken. Der Auftritt des Kageler Chores, Beförderungen und Ehrungen waren weitere Programmpunkte. Auch die Wichtigkeit der Wehren kam zum Ausdruck: Kameraden aus Hangelsberg rückten zum Einsatz nach Fürstenwalde aus.