Ein Haus, mehr Ressourcen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er komme sich vor wie in einer potenzierten Karl-Valentin-Schleife, frotzelte Martin Roeder, Vorstandsvorsitzender der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt(Oder), am Sonnabendmittag in der Rathaushalle. Schließlich sitze ihm bei seiner Rede ein Großteil des Publikums, das am Morgen in Cottbus der Gründungsveranstaltung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst beigewohnt hatte, nun auch an der Oder wieder gegenüber.