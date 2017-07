Pokal trotz Kündigung

artikel-ansicht/dg/0/

Zur Auswertung des Wettbewerbes trafen sich die Musiker am Abend an der Festbühne auf dem Marktplatz. Das eigens für dieses Jubiläum komponierte Musikstück "25 Jahre Musikfest in Angermünde" von Komponist und Juror Harrie Boers aus Maastricht wurde dabei uraufgeführt. Jubiläumsfest-Organisator Reiner Hellwig gab die Prädikate bekannt und die Gewinner der Pokale in den Kategorien Spielleutemusik und Blasorchester. In der Kategorie Spielleutemusik (Naturtoninstrumente) holte sich der "Angermünder Fanfarenzug 1976" nach einem grandiosen Auftritt das Prädikat "sehr gut" und den Pokal. Dieses Ergebnis ist um so höher zu bewerten, als die Angermünder Spielleute von Existenzsorgen geplagt sind. Kurz vor dem Auftritt hatten sie erfahren, dass ihnen ihr langjähriges Quartier in der Angermünder Puschkinschule gekündigt worden war.

Das "con passione" Flötenorchester Eberswalde erhielt mit gleicher Punktzahl und gleichem Prädikat den Pokal als Drums- und Percussionformation. In der Kategorie Blasorchester erwiesen sich erneut die Musiker des Jugendorchesters der Musikschule Märkisch-Oderland als unschlagbar. Die Jury sprach ihnen das Prädikat "hervorragend" zu. Die Musiker aus Bad Freienwalde nahmen den Pokal in der Kategorie Blasorchester mit nach Hause. Die Spielgemeinschaft aus Spielmannszug SSV PCK 90 Schwedt und Musikern aus Neuenhagen wurde mit "gut" bewertet. Die Angermünder Musikanten ebenfalls mit "gut". Die Fanfarengarde Frankfurt bescherte den Zuschauern im Kloster nicht nur einen der hörens-, sondern auch einen der sehenswertesten Auftritte, als es mit dem Majorettenkorps "Les Majorettes - rouge" einmarschierte. Sowohl die Garde Teens der Frankfurter als auch deren Team A erhielten in der Kategorie Spielleutemusik ein "sehr gut". Das Jugendorchester der Musik- und Kunstschule und der Bertolt-Brecht-Schule aus Schwedt schaffte es als Blasmusikensemble auf die gleiche Stufe. "Hervorragend" spielten im Wettbewerb auf das Jugendblasorchester Kleinmachnow und der Blasmusikverein Oranienburg. Die Ensembles trotzten dem Wetter und musizierten auch auf dem Angermünder Marktplatz. Dort unterhielten auch polnische Musiker außerhalb des Wettbewerbes das Publikum.

Die Deutsch-polnischen Blasmusiktage und das Stadtfest waren am Freitag mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Jürgen Bewer und Auftritte der Bands "four feel fine" und "Engst" eröffnet worden.

Am Sonntagnachmittag gab das Landesjugendblasorchester im Kloster aus Anlass des Blasmusiktage-Jubiläums ein Festkonzert.