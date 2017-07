Gute Stimmung beim Familiensportfest

artikel-ansicht/dg/0/

Viel Freude dabei hatte zum Beispiel Familie Rozwandowicz mit Vater Janot, Mutter Elli und der fünfjährigen Maya. "Wir werden wohl nun im Winter auf Curling umsteigen", lachte das Familienoberhaupt und zeigte sich von seiner sportlichen Seite. Jörg Schneider vom Programm Integration durch Sport lobte die Aktivitäten der 300 Vereinsmitglieder. "Grün-Weiß Bernau ist immerhin ein Stützpunktverein der vorbildlichen Integrationsarbeit." Trainiert wird zudem in mehreren Gruppen, die sich auch aus Flüchtlingen zusammensetzen. Regelmäßig fliegen Fußbälle oder Volleybälle in und über die Netze.

Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Margitta May, die auch die Abteilung Winterschwimmen leitet und in der Gymnastikgruppe aktiv ist, freute sich über den Zuspruch. "Noch sind nicht so viele Asylbewerber hier, wir hoffen, das wird noch." Die 89-jährige Helga Duwe, die gern tanzt, ließ sich nicht von den dicken Wolken abschrecken. Ebenso wie die vierjährige Talea Rakitin war sie mit großem Engagement dabei. An zehn Stationen wurden Punkte gesammelt. Am Ende gab es Urkunden für alle.

Nebenan im Freibad machten sich die Rettungsschwimmer bereit. Unter Leitung von Badchef René Poppel gibt es 20 Aktive im Freibad, am Standbad Liepnitzsee und an der Plansche. Das Gros arbeitet ehrenamtlich. Wie Ingo Nordmann, der auf dem neu angeschafften Rescue-Board zeigte, wie eine leblose Person, in diesem Fall Rettungsschwimmer René Purwin, auf das Brett gezogen und an Land gepaddelt wird. "Wir hatten im vergangenen Jahr einen Todesfall am See, mit dem Brett wollen wir noch besser für den Notfall gerüstet sein", berichtete der 31-jährige Nordmann, der im wahren Leben Rettungssanitäter ist. An guten Tagen kommen allein ins Freibad 800 Menschen.