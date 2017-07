Jugendwehr holt Pokal zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Auf dem Gelände des Waldstadions in Neuenhagen war am Sonnabend zur Mittagszeit etwas Ruhe eingekehrt. Zwischen den Wettbewerben des ersten gemeinsamen Sport- und Spielefestes nutzten zahlreiche Familien aber die Gelegenheit, sich zu stärken und miteinander zu plauschen.

Fabrice und Luka hatten auf dem Sportplatz ihren Spaß. Nach Zielballwerfen, Sackhüpfen und Kartoffellauf, andernorts auch als Eierlauf bekannt, warten die beiden Mitglieder der Neuenhagener Jugendfeuerwehr gerade an dem Stand, an dem mit einer Wasserpistole versucht werden musste, mehrere Becher mit Wasser zu füllen. "Ihr müsst aber ein paar Schritte zurück", meinte die Betreuerin zu den beiden Jungen. "Ihr seid ja schon älter." Jedenfalls älter als das Mädchen, dass sich vor ihnen probiert hatte. Tunnellauf nannte Fabrice eine weitere Disziplin, die er am Sonnabend bereits beim Sport- und Spielefest im Neuenhagener Waldstadion absolviert hatte. "Nachher kommt noch Tauziehen", erklärte der Zwölfjährige.

Eine Wasserpistole brauche er sonst nicht, sagte er. Vielleicht, weil er Mitglied in der Jugendwehr ist? Der Junge zuckte mit den Schultern, berichtete aber voller Stolz von den Bereichsmeisterschaften, die erst kürzlich in Hohensaaten stattgefunden haben. "Ich war in Team eins und wir haben Platz zwei belegt", erzählt Fabrice voller Begeisterung. Schließlich bedeutet dies auch, dass er im September mit zur Kreismeisterschaft nach Seelow fahren kann. "Die Wettkämpfe machen am meisten Spaß." Umso größer dürfte kurz darauf auch sein Jubel bei der Siegerehrung gewesen sein: Sein Team hatte sich beim Wettbewerb der Kinder am Vormittag den Pokal zurückgeholt.

Kita-Leiter Michael Leue hätte sich für das erste gemeinsame Sport- und Spielefest der Kita und Vereine in Neuenhagen allerdings besseres Wetter und mehr teilnehmende Familien gewünscht. Doch auch so sei es schön, etwas gemeinsam zu erleben. "Das Dorf wächst mehr und enger zusammen", meinte er.

Sandra Semrock vom FSV Insel Neuenhagen sprach diesmal vor allem als Mutter: "Das Kitafest fand sonst auf dem Schulhof statt, aber hier im Waldstadion ist es doch viel schöner." Für die vom FSV organisierten Wettbewerbe am Nachmittag hätten sich wohl acht Teams angemeldet, berichtete sie. Jede Mannschaft, darunter das Männerballett, Billardspieler und Feuerwehr, bringe ihr eigenes Spiel als Disziplin mit. Hinzu komme das Luftgewehrschießen. Das Sport- und Spielefest sei wieder ein Ereignis, alle Vereine zusammenzubringen, meinte sie. Jeder einzelne habe so seine drei Veranstaltungen im Jahr, bei denen man sich auch gegenseitig helfe. Allein deshalb sei es gar nicht so einfach gewesen, einen geeigneten Termin zu finden.