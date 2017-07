Materialtest mit 3,5 Tonnen Pflastersteinen

artikel-ansicht/dg/0/

Eggersdorf/Mü (MOZ) (bg) Für einen Rundum-Erfolg waren die Besucherzahlen zwar zu bescheiden. Aber die Gastgeber im Müncheberger Ortsteil Eggersdorf machten am Sonnabend beim Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz das Beste aus den eher widrigen Witterungsbedingungen. Modellflieger, historischer Flugzeugbau, aber auch eine ansehnliche Sammlung auf der Straße rollender Oldtimer begeisterten die Gäste. So wie Rüdiger Schulz aus Alt Zeschdorf im südlichen Oderbruch: "Ich bin hier mal mit einem Ultraleichtflugzeug mitgeflogen. Das ist aber bestimmt 20 Jahre her", nun wollte er sich wieder einmal umschauen. Und war besonders beeindruckt von dem, was Familie Hintzke beim Nachbau von Flugzeugoriginalen aus der Zeit vor rund 100 Jahren leistet. "Dass es solche Initiativen gibt, ist toll. Man muss aber dafür schon ein ziemlicher Idealist sein", so Schulz.