Einstimmung auf den Bunten Hering

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sängerinnen und Sänger des Großen Chores und des Jugendchores der Singakademie, des Chores der Volkssolidarität "bella musica" und des Chores der Vokaliesen stimmten die Frankfurter am Sonnabend um die Mittagszeit auf das Stadtfest ein, das in diesem Jahr unter dem Motto "Der Bunte Hering singt" steht. Unter der Leitung von Chordirektor Rudolf Tiersch probten sie auf der Magistrale vor den Lenné Passagen drei der Lieder, die zur Eröffnung und zum Abschluss des Stadtfestes gesungen werden, darunter das norddeutsche Kinderlied "In einen Harung". "Das war ein schöner Auftakt", sagte Rudolf Tiersch im Anschluss zufrieden.