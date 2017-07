Tanzen bis zur Line-Dance-Rente

artikel-ansicht/dg/0/

Wendisch Rietz (MOZ) Immer am ersten Juli-Wochenende steigt in Wendisch-Rietz das große Line-Dance-Fest des ortsansässigen Vereins "Stolperstiefel", der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Es gehört zu den Höhepunkten im Dorfleben und bietet gleichzeitig vielen Urlaubern ein unvergessliches Erlebnis.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585868/

Es ist schon beeindruckend: Eine Musik erklingt, und von den Tischen rings um das Veranstaltungszelt erheben sich einzelne Tänzerinnen und Tänzer und formieren sich selbstständig zu Reihen. Jeder kennt genau jede Schritt- und Bewegungsfolge. Mal geht es vorwärts, mal rückwärts, mal drehen sich die Tänzer um sich selbst, mal stampfen sie auf der Stelle oder tippen leicht mit den Fußspitzen auf, mal schnipsen oder klatschen sie dazu. Wie von Geisterhand geführt, folgen alle bei jeder Musik einer dazu passenden Choreografie.

Das sind die Line-Dancer. In Wendisch Rietz haben sich im Jahr 2007 fünfzehn Frauen und Männer zusammengefunden, als das Ehepaar Regina und Onkel Lu aus Leipsch dort einen Kurs für Line-Dance angeboten hat. Von den ersten Tänzern sind heute noch Gabi, Ulli und André Salatzki sowie Doreen Käsler und Delia Maschke dabei. Auch jetzt besteht der Verein, der 2009 gegründet wurde, wieder aus 15 Mitgliedern, welche aus Wendisch-Rietz kommen, aber auch aus der weiteren Umgebung bis nach Friedland, Merz und Kummersdorf, Berlin und dem nördlichen Berliner Rand.

Die meisten sind schon mindestens sieben Jahre dabei. "Wir haben einfach nur Spaß am Tanzen und am Vorführen der Tänze", erklärt Gabi Salatzki, die Mitglied des Vorstands ist, den Satzungszweck. "Bei uns ist jeder willkommen, der auch gern tanzen will." Eine Einschränkung gibt es: "Wir haben keinen Anfängerkurs. Wer sich bei uns eingliedern will, müsste erst in anderen Gruppen die Grundschritte erlernen."

Immerhin sind es rund 150 Tänze, die von den Stolperstiefeln seit ihrem Anfang eingeübt wurden und die jederzeit abrufbar sind. Die Tänze reichen von Country bis Pop. Eine Kostümierung ist für die Line-Dancers nicht unbedingt erforderlich, aber gern werden in Anlehnung an den Ursprung dieser Volkstanz-Art im Country- und Westernstil der USA entsprechende Hüte, Stiefel und Westen getragen. Der zweite Teil des Namen "Stolperstiefel" lehnt sich, wie André Salatzki erklärt, an diese Bekleidung an. "Das Stolpern aber ist aus einer Bierlaune heraus entstanden: Wir tanzen gern, aber nicht perfekt und stolpern schon mal", lacht er.

Bereits vor der Vereinsgründung veranstalteten die Wendisch-Rietzer ein Line-Dance-Fest. "Wir haben inseriert, jedoch die Teilnahme war noch relativ überschaubar", so André Salatzki. Das ist jetzt ganz anders, aber dank der Gemeinde kann kostenlos die Festwiese mit ihrem Sozialtrakt benutzt werden. Sie ist groß genug, alle aufzunehmen, vor allem die Line-Dancers aus Lieberose, Fürstenwalde, Cottbus und Hoyerswerda. Diese Gruppen besuchen sich gegenseitig. Eintritt ist dank der Sponsoren, zum Beispiel Leymann aus Storkow und "Olala" aus Spreenhagen, immer frei. "Wir sind lustiger und anders als alle anderen", lacht André Salatzki. Und das hat tatsächlich noch keine andere Gruppe gemacht: einen eigenen Tanz aufgeführt.