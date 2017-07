Stammtisch wird fortgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenow-Möglin (MOZ) Der Verein für Kultur in Möglin, Herzhorn und Reichenow, kurz MöHRe, hat den Reichenower Stammtisch ins Leben gerufen. Am Freitag soll bereits der vierte Abend stattfinden, der dem Austausch untereinander dienen soll. Doch aller Anfang ist offenbar schwer. So hatte Imma Harms, Mitglied des Vereins und Gemeindevertreterin, jüngst in einer Sitzung darüber berichtet, dass das Interesse an dem Stammtisch bisher etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Dabei habe man mit dem jeweils ersten Freitag im Monat sogar einen feststehenden Termin gewählt. Lediglich beim zweiten Stammtisch im ehemaligen Kindergarten und heutigen Gemeindezentrum sei der Raum annähernd gefüllt gewesen, sagte Imma Harms. Dabei habe die Nutzung des Schlosssees durch Angler und Badegäste im Mittelpunkt gestanden. Beide im Ortsteil ansässigen Anglervereine seien dabei gewesen.