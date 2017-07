Unbekannte setzen Auto in Brand

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Auto in Berlin-Schöneberg angezündet. Die Scheibe des Fahrzeugs wurde eingeschlagen und der Innenraum in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto, das in der Barbarossastraße/Ecke Münchener Straße stand, wurde erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.