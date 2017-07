Bauchspiegelung am Plüschpatienten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Freiwillig ins Krankenhaus möchte normalerweise niemand. Beim Tag der offenen Tür ist das etwas anderes. Zahlreiche Besuchern nutzte am Sonnabend die Gelegenheit, um im Frankfurter Klinikum hinter die Kulissen und in das Innere des menschlichen Körpers zu blicken.

Binnen weniger Minuten ist Monique Buder (20) um rund 60 Jahre gealtert. Zumindest fühlt es sich für die junge Frau so an, nachdem sie in den Alterssimulator gestiegen ist. Das ist ein Anzug, bestehend aus Helm samt Visier, Weste, Gelenkmanschetten und Handschuhen. "Damit werden typische Einschränkungen des Alters auch für Jüngere erlebbar gemacht", erklärt Anne Karow, Medizinpädagogin an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Frankfurter Klinikums. Die Anzüge werden im Unterricht genutzt, damit die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger sich in die Lage der älteren Patienten hineinversetzen können. Das Visier vermittelt eine getrübte Augenlinse und ein eingeschränktes Gesichtsfeld und es schränkt die Beweglichkeit des Kopfes ein. Gewichte liegen schwer auf der Brust, die Gelenke fühlen sich steif an, die Beine kraftlos, die Koordination fällt schwer. "Ich bin völlig außer Atem", sagt Monique Buder, nachdem sie mit Anzug ein paar Treppenstufen gestiegen ist. "Respekt vor der älteren Generation, dass sie mit so einer Situation umgehen kann", meint Kevin Lippkowski (22), der ebenfalls in einem Alterssimulator steckt.

Derweil erläutert Sarah Schnipper, Auszubildene im ersten Jahr, Ryan (9) und Andrew (7) Thiel sowie Viktoria Wulf (6) mithilfe eines anatomischen Modells, an welcher Stelle des menschlichen Körpers die Organe sitzen. "Das trifft sich gut, denn erst gestern wollte meine Tochter wissen, ob ein Herz wirklich herzförmig aussieht", sagt Susann Wulf. Jetzt hält Viktoria ein Herz in der Hand und setzt es geschickt zurück an die richtige Position.

"Die Mitmachstationen kommen bei den Besuchern am besten an", weiß Klinikumssprecherin Kati Brand aus Erfahrung. Alle zwei Jahre findet der Tag der offenen Tür statt, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was es Neues im Portfolio des Hauses gibt. Daher stehe diesmal auch der gerade eröffnete Neubau 1C im Mittelpunkt. "Es ist unsere größte Veranstaltung und mit viel Aufwand verbunden", sagt Kati Brand, "umso mehr freuen wir uns über die große Resonanz." Die sei sogar noch besser als in den Vorjahren.

Die Motivation der Besucher ist unterschiedlich. Karl-Heinz Stühmer möchte sich bei zwei Vorträgen über die Themen Gelenkverschleiß und Prostatakarzinom informieren. Hannah Weidauer (11) will Chirurgin werden und hofft auf einen Blick in den OP-Saal und darauf, etwas ausprobieren zu können. Sie hat ihre Mutter Maren Pönert-Weidauer und ihre beste Freundin Aleksandra Czerwinska (12) dabei.

Klinikalltag zum Anfassen gibt es im OP-Saal des Ambulanzzentrums. Kim Birkholz (7) führt mit Oberarzt Salah Hajji Mohammad aus der Kinderchirurgie und Schwester Simone Lück eine Bauchspiegelung durch. Der Patient ist ein großer Plüschteddy. Kims Zwillingsschwester Pia sucht per Ultraschall eine versteckte Münze und freut sich über das Ultraschall-Bild, dass ihr Weronika Peisert, Ärztin in Weiterbildung, zur Erinnerung mitgibt. Die Chefärztin der Kinderchirurgie, Kerstin Lohse, gipst Sophia Zeitz (5) den Unterarm ein. Die Aussicht auf einen Gipsarm, ohne sich etwas brechen zu müssen, lockt viele Kinder, entsprechend lang ist die Schlange.

Dicht umringt ist Sören Promnitz, Chefarzt der Urologie. Er demonstriert eine endoskopische Untersuchung an einer Wassermelone. Deren weiches Innere stellt das menschliche Gewebe da, aus dem beispielsweise Blasensteine per Zystoskop entfernt werden. Umlagert ist auch der Informationsstand der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. Chefarzt Frank Hoffmann und seine Kollegen haben eine ganze Kollektion von Hüft- und Kniegelenken mitgebracht. "Viele Leute laufen viel zu lange mit Schmerzen in den Gelenken herum", sagt Frank Hoffmann, "indem wir ihnen zeigen, wie künstliche Gelenke aussehen und darüber reden, versuchen wir, ihnen die Angst zu nehmen."