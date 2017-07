Paradies für die Jüngsten

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Nach einem Jahr Bauzeit ist am Sonnabend die komplett sanierte Kita "Windmühlenberg" in Neuhardenberg ihrer Bestimmung übergeben worden.

Es hätte eigentlich gar keiner offiziellen Reden bedurft. Die Steppkes haben ein Programm der ganz anderen Art einstudiert. Sie schlüpfen in die Rolle des Bürgermeisters, der Kita-Chefin, des Planers und der Bauarbeiter, erzählen auf amüsante Art, wie das Projekt Kita-Sanierung vonstatten ging. Die vielen Gäste - Eltern, Großeltern, Vertreter der Baufirmen sowie aus Politik und aus den Nachbargemeinden - sparen nicht mit Beifall.

Das Strahlen der Kinder ist der schönste Lohn für eines der größten Projekte, das die Gemeinde bisher gestemmt hat. "Es ist eine für Neuhardenberg beispielhafte Leistung", würdigt Bürgermeister Detlef Korbanek. Er dankt allen am Vorhaben Beteiligten, lobt die gute Arbeit des Seelower Planungsbüros pro3 und der mehr als 20 beteiligten Firmen, lässt die Stationen Revue passieren.

Der Sanierungsstau im Gebäude sei riesig gewesen, erinnert Amtsdirektorin Grit Brinkmann. Man habe nichts Neues schaffen, sondern die Bausubstanz erhalten wollen. Entstanden seien nicht nur helle moderne Räume. Man habe auch die Kapazität erweitern können, betont Grit Brinkmann. Sie verweist auf die ansprechenden Außenanlagen, auf denen die Knirpse nach Herzenslust toben und sich beschäftigen können.

2,4 Millionen Euro flossen insgesamt in das Kita-Projekt, einschließlich der notwendigen Arbeiten im Übergangsgebäude. Bund, Land, Kreis und die Lokale Aktionsgruppe Märkische Seen bestärkten mit der Bewilligung von Fördermitteln die Neuhardenberger Abgeordneten in ihrem Anspruch, für die Jüngsten beste Bedingungen zu schaffen. Obwohl finanziell klamm, stemmte die Gemeinde 800 000 Euro als Eigenanteil. Die Verwaltungschefin dankt auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, der zum Gratulieren gekommen ist. Denn das Vorhaben stand auf Platz eins im Förderprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden", dessen Mittel im Bereich der Kooperation Seelow unter Federführung der Stadt verteilt werden.

Beim Rundgang können die Besucher staunen. Es gibt einen großen Multifunktionsraum, einen Extra-Raum für das Sportprogramm "Hengstenberg", neue Sanitäranlagen, für jeden Bildungsbereich (Sprache, Musik, Natur, Mathe, Darstellen, Gestalten) ein eigenes Reich. "Toll ist auch, dass wir in allen Räumen neue Möbel haben", freut sich Erzieherin Janett Noack. "Es ist ein richtiger Neubeginn." Das Team um Leiterin Brunhilde Simke war von Anfang an in die Planung einbezogen. "Ob Farbe, Möbel, Wagenraum, Klingelanlage, Kücheneinbau, Spielplatzgestaltung, wir konnten unsere Wünsche und Vorschläge einbringen", sagt Brunhilde Simke dankbar. Jenny Tretner und Maik Nickels Sohn Ron (4) ist einer der Nutznießer des Umbaus. Ihnen Umfeld und Räume außerordentlich gut, im Innern vor allem die tollen Fußböden. Schon bald wird auch Töchterchen Iwa die Kita besuchen.