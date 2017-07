Lindower Ixylon-Cup endet mit Kollision

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (MZV) Mit einer Schrecksekunde ging am Sonntag der Lindower Ixylon-Cup zu Ende. Nach einem Zusammenstoß schlug das Boot von den Lokalmatadoren Tony Groche und Stephan Döblitz leck. Ein großes Loch verhinderte ihre Weiterfahrt. Glück im Unglück: Es blieb beim Materialschaden. Den Gesamtsieg sicherten sich die Lausitzer Reinhard Bauer und Torsten Völker.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585882/

Erstmals gemeinsam gesegelt: Steuerfrau Juliane Peiser und Vorschoter Benjamin Krieger von den Lindower Regatta-Seglern bildeten beim heimischen Ixylon-Cup auf dem Gudelacksee eine Crew. Sie belegten am Ende Rang elf.

Erstmals gemeinsam gesegelt: Steuerfrau Juliane Peiser und Vorschoter Benjamin Krieger von den Lindower Regatta-Seglern bildeten beim heimischen Ixylon-Cup auf dem Gudelacksee eine Crew. Sie belegten am Ende Rang elf. © MZV/Gunnar Reblin

Auf der sechsten und letzten Wettfahrt aussichtsreich auf Kurs kam für die Lindower Crew Groche/Döblitz das unerwartet heftige Ende, denn es kam an einer Wendetonne zum Zusammenstoß mit dem Zwickauer Ixylon. "Nicht schön, aber auch nicht dramatisch. Wir kriegen das Boot wieder geflickt", so Groche nach der ersten Schadenbesichtigung. "Da haben beide Steuermänner falsch reagiert", nahm der Vereinschef von den Regatta ausrichtenden Lindower Regatta-Segler (LRS) eine Teilschuld auf sich.

Ansonsten konnte er nach dem zweitägigen Ixylon-Cup mit vier Wettfahrten am verregneten Sonnabend und zwei am trockenen Sonntagvormittag ein rundum positives Fazit ziehen: "Die Windbedingungen waren optimal. Es gab kräftigen Wind. Bis auf zwei Aufgaben wegen Materialschäden am ersten Tag und unserem Malheur lief alles reibungslos." Und das für Nicht-Segler grausige Wetter war für die Teilnehmer nicht der Rede wert. Der einhellige Tenor: "Wasser von oben, Wasser von unten. Wir sind Segler. Kein Problem."

15 Boote hatten vorab gemeldet. Drei konnten aufgrund der Wetterverhältnisse nicht anreisen. So blieben zwölf Starter übrig, darunter fünf LRS-Boote. Eines davon besetzten Steuermann Thomas Heide und sein Vorschoter Frank Steinmeier, die mit Rang vier knapp den Sprung aufs Podest verpassten. Steinmeyers Resümee: "Für uns war es die erste Regatta nach einem Dreivierteljahr. Wir haben oft geführt, aber auch ein paar Fehler gemacht, so ehrlich muss man sein. Es ging darum, dass das Boot wieder läuft. Alles okay. Wir sind zufrieden."

Alle Ergebnisse auf www.xy-class.org.