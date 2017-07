Klassik trifft Avantgarde beim Cöthener Kultursommer

artikel-ansicht/dg/0/

Cöthen (MOZ) Vom Regen draußen war am Freitagabend in der Cöthener Schinkelkirche nichts zu hören. Stattdessen drangen kräftiger Gesang und eher zarte Cembaloklänge nach draußen. Fast so, als würden sie noch den einen oder anderen Vorbeikommenden hinein locken wollen. Drinnen freute sich die Fördervereinsvorsitzende Marlies Sydow über 35 aufmerksame und mitgehende Zuhörer zum Auftakt, wohl wissend, dass beim Kultursommer "Sommers Blau" in der Cöthener Kirche auch schon mal an die 80 Besucher in den Reihen gezählt worden sind. "Und der Aufwand für die Veranstaltungen ist doch enorm", sagte sie. So musste diesmal später noch das in Rot gehaltene Cembalo von Eva Schulze wieder abgeholt werden.