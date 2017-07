Regen ließ Besucher ausbleiben

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Wie so manche Veranstaltung litt auch das traditionelle Bergfest im Museumspark Rüdersdorf am Wochenende unter den Wetterkapriolen. Die festliche Eröffnung am Freitagabend mit dem Einzug der Bergleute war wegen Starkregens kurzfristig abgesagt worden.

"Das war Freitagabend einfach zu viel Regen", sagt Arnold Düring. Er ist im Bergbauverein verantwortlich für die Führungen und hat auch am Sonnabend zu tun. Gerade hat er eine Besuchergruppe durch den Heinitztunnel geführt. Zum Schluss weist er auf die anstehende Schausprengung hin. Irine Hartung ist etwas enttäuscht. Die Neuenhagenerin hatte mehr erwartet. Arnold Düring holt derweil die nächste Gruppe am Tunneleingang ab. Knapp 200 Besucher haben sich am Sonnabend bis 14 Uhr informiert. "Normalerweise kommen an so einem Tag bis zu 700 Interessierte", weiß Düring. Aber die Regenschauer hielten viele vom Kommen ab.

Nicht so Familie Lieske aus Hoppgegarten. Beide habenApfelkuchen im Panoramacafé im Bohlenbinderdach gegessen und dabei den weiten Blick über den Museumspark genossen. Dann hörten sie dem Volkschor Hennickendorf eine Weile zu. Sie blieben an einem der vorderen Biertische, weiter hinten, zum Kanal hin, stand die Wiese noch teilweise unter Wasser.

Besucher mit Kindern zog es mehr zum Neugier-Express. Die Freiberger (Sachsen) um Nils Tiebel zeigten, wie Bergbaumaschinen mit Wasserkraft angetrieben werden und luden zu bergmännischen Experimenten ein. Fabian Lieske wollte aber lieber das mitgebrachte Silbererz zerklopfen und mit der historischen Ziegeleibahn Herzfelde fahren. Die Eltern erfülltem dem Sechsjährigen den Wunsch.

Andere Besucher schauten sich derweil bei den Oldtimern des MC Woltersdorf um. Dabei wurde der britische MGB 6 T aus dem Jahre 1973 ebenso bestaunt wie der Ford Galaxie 500 oder der P 70 aus den 1950er-Jahren. "Das Wetter hat eine ganze Reihe von Teilnehmern kurzfristig absagen lassen", bedauert Detlef Link.

Auch der Förderverein Museumspark hätte sich über ein paar mehr Besucher gefreut. Die Mitglieder hatten in einem großen Zelt zahlreiche Informationen über ihr 25-jähriges Vereinswirken zusammengetragen. Die Elton-John-Tribute-Show kam gut an, was fehlte, war bei den wenigen Besuchern die Stimmung, fasste André Schaller die Besuchermeinung zusammen. Der Bürgermeister hatte sich dafür eingesetzt, die Freitag ins Wasser gefallene Eröffnung am Sonntag an den Abschluss des Festes zu stellen. So seien dann die Bergknappen mit ihren Darbietungen doch noch zum Zuge gekommen, freute er sich. Dagegen bedauerte er, dass der Festumzug mangels Interesse ausgefallen war. Er habe an die Bewohner appelliert, sich künftig stärker einzubringen. Ohne das breite Engagement könne es keinen Festumzug geben. Versöhnlich waren dann der ökumenische Berggottesdienst und das Abschlusskonzert mit der Bergkapelle.