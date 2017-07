Tierisches in der Kunstgalerie

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) "Kong", die Bronze, mit der Jörg Engelhardts sprichwörtliche Affenliebe einst begann, begrüßte die zahlreichen Besucher bei der Vernissage am Sonntagnachmittag in der Fürstenwalder Kunstgalerie gleich am Eingang.

Der Bernauer Künstler zeigt bis 8. September in seiner Werkschau rund 50 Skulpturen und Malereien unter dem Titel "Einfach tierisch". Die Affenskulpturen sind aus Bronze oder Gips gestaltet. Farbenfroh und großformatig kommen die humoristischen Primatenporträts daher. "Affen spielen in einigen Kulturen eine wichtige mythologische Rolle. In Ägypten galten Paviane als heilige Tiere und in Indien wird der Affengott Hanunam angebetet", sagt der Künstler.

Zur Zukunft der Kunstgalerie, Menzels hören zum Ende des Jahres auf, wurde noch keine Entscheidung getroffen.