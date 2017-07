Regionalligist schafft Achtungserfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer vom FSV Union Fürstenwalde haben in ihrem zweiten Testspiel in Vorbereitung der neuen Saison in der Regionalliga Nordost für eine Überraschung gesorgt. Ihnen gelang in der Bonava-Arena ein 1:1 (1:1) gegen Drittligist 1. FC Magdeburg.

In der Zange: Magdeburgs Torschütze Julius Düker (in blau-weiß) im Zweikampf mit den Fürstenwalder Testspielern Raul Amaro (vorn) und Burim Halili. © Alexander Winkler

Das gleiche Ergebnis wie gegen die Mannschaft aus der Börde hatte der FSV Union eine Woche zuvor ebenfalls daheim gegen Liga-Kontrahent FC Viktoria Berlin erreicht. Die Hauptstädter waren auch am Sonnabend wieder in Fürstenwalde, verloren 1:5 (0:3) gegen den 1. FC Magdeburg.

Der Drittligist spielte aber mit einem komplett anderen Team als gegen die Fürstenwalder. Magdeburgs Trainer Jens Härtel, früher auch Coach bei Germania Schöneiche, hatte bewusst jeweils elf verschieden Akteure aus seinem Kader in den beiden Partien 90 Minuten durchspielen lassen. "Die Spieler sollten am Ende der dritten Trainingswoche mal wieder da Gefühl dafür bekommen. Viele Dinge sind dabei naturgemäß noch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgenommen hatten", erklärt Härtel. Der FCM-Trainer monierte vor allem die zu vielen Fehler im Passspiel, wodurch den Fürstenwaldern Kontermöglichkeiten offeriert wurden, und die mangelnde Chancenverwertung.

So kam es dann auch, dass der FSV Union gegen dieses hochkarätige Magdeburger Team, das in der abgelaufenen Saison als Vierter der 3. Liga nur knapp an der Relegation zur 2.Bundesliga gescheitert war, überraschend in Führung ging. In der 4. Minute setzte sich Narciel Mbuku schnell auf der linken Seite durch, flankte in den Strafraum, wo Union-Neuverpflichtung Andor Bolyki vollendete, da FCM-Keeper Jan Glinker den Ball erst hinter der Linie zu fassen bekam. Doch der Ausgleich ließ nur zwölf Minuten auf sich warten. Julius Düker köpfte den Ball nach einer Flanke von Nils Butzen unhaltbar ein.

Die Gäste hatten danach mehr Spielanteile, ohne jedoch wirklich torgefährlich zu sein. Fast wären die Fürstenwalde zur Führung gekommen, als Alexander Sobeck nach einem Missverständnis in der FCM-Abwehr mit einem Schuss aus 30 Metern das Tor nur knapp verfehlte. Eine Minute vor dem Pausenpfiff hatte der FSV Glück, als Düker mit einem Kopfball nur die Latte traf.

Die Unioner, in deren Startelf fünf Testspieler standen, wurden zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas mutiger und hatten selbst noch Chancen zur Führung. Doch Tore gelangen ihnen nicht mehr, ebenso wenig den Magdeburgern.

Beiden Mannschaften war anzusehen, dass sie voll aus dem Training kamen. Sie wirkten zum Schluss doch sehr müde. "Das ist normal. Wir haben am Freitag insgesamt noch mehr als fünf Stunden Grundlagen trainiert", sagt Union-Coach Matthias Maucksch. "Aber dieses 1:1 war ein Teilerfolg für unsere junge Mannschaft. Vor allem hat mich gefreut, dass sich die vorwiegend aus dem U-19-Bereich kommenden Testspieler voll ins Zeug gelegt haben. Hut ab davor." Sicherlich auch gut für einen Platz im Team, denn der FSV Union sucht insgesamt wohl noch sieben Akteure.

Das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg sei auch für alle in der Mannschaft guter Anschauungsunterricht gewesen, was die größere Geschwindigkeit, das Spielverständnis und das Durchsetzungsvermögen betreffe. "In unserer Mannschaft hat man auch gesehen, dass wir bestimmte Sachen noch verbessern müssen, zum Beispiel im Ballbesitz", erklärt Matthias Maucksch. Dafür bietet sich schon am Mittwoch die nächste Gelegenheit. Um 18 Uhr tritt der FSV Union zu seinem dritten Vorbereitungsspiel bei Optik Rathenow an, dem Vizemeister der abgelaufen Saison in der NOFV-Oberliga Nord. Der nächste Heimauftritt der Fürstenwalder ist am Sonnabend (14Uhr) gegen Tasmania Berlin.

FSV Union Fürstenwalde: Birnbaum (46. Bittner) - Sobeck (46. Wuthe), Halili (Testspieler), Dömich (T), Weir - Bolyki (64. Geurts), Sejchja (T), Zurawsky (46. Karaszewski), Amaro (T) - Stagge (T), Mbuku (46. Eirich/T)

1. FC Magdeburg: Glinker - Handke, Weil, Heynke - Butzen, Sowislo, Ludwig, Niemeyer - Chahed, Müller - Düker

Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 580