Sommerfeld feiert 775-jähriges Bestehen

Sommerfeld (OGA) "Wer will fleißige Siedler sehn, der muss nur nach Sommerfeld gehn....", hallte es am Sonnabend über den Kirchplatz. Kinder der Kita "Villa Kunterbunt" Beetz-Sommerfeld standen in historischen Kleidern auf der kleinen Bühne an der Kirche und sangen viele Lieder anlässlich des 775. Jubiläums von Sommerfeld.

Bereits lange vor Beginn des Festumzuges herrscht in Sommerfeld am Sonnabend emsiges Treiben. Vor der Kirche und entlang der Dorfstraße bauen Händler und Vereine ihre Stände für die große Party auf. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sichern die Straße und weisen Besuchern mit ihren Fahrzeugen den Weg zum Parkplatz.

Manch einer blickt wohl sorgenvoll in den Himmel, denn der bietet sich im dunklen Grau dar. Für Farbe dagegen sorgen viele Anwohner mit geschmückten Häusern und natürlich die Teilnehmer des Festumzuges. In roten Jacken präsentiert sich unter der Leitung von Volker Wiegand der Oldie Fanfarenzug Hohen Neuendorf. Lautstark geben die Musiker mit Trommeln und Trompeten Punkt 11 Uhr den Auftakt. Als Andrea Wismach den Stab hebt, mischt auch Petrus mit und öffnet die Schleusen. Der Tross setzt sich rasch in Bewegung. Es folgen mit aufgespannten Schirmen: Sommerfelds Ortsvorsteher Jürgen Kurth, Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse, Stadtverordnetenvorsteher Detlef Reckin mit der bis zu diesem Tage noch amtierenden Erntekönigin Beata, die Kitas und Schulen sowie die vielen Vereine. Die Stimmung der Umzugsteilnehmer wie der Einwohner und Besucher am Straßenrand ist familiär: Alle winken sich gegenseitig fröhlich zu. Vivian Knappe und Annabelle Wieschke liegen bäuchlings auf dem Ladentisch ihrer Bude, in der die Besucher der Partymeile Blech-Büchsen-Pyramiden mit Bällen umhauen können.

"Cool", so die beiden 12-jährigen Mädchen, denn sie haben einen guten Blick auf die vorbeiziehenden Teilnehmer des bunten Festumzuges. Dort präsentieren sich unter anderem die Kicker im grün-weißen Trikot mit Fußball unterm Arm, die Feuerwehr Beetz in alter dunkelblau-schwarzer Uniform, Mitarbeiterinnen der Sana-Kliniken in weißen Kitteln. Dazu eine kleine Gruppe des Chores "Harmonie Beetz" mit Leiterin Martina Hannemann. Einige seien zu alt, die Älteste 84 Jahre, um die Strecke mitzulaufen, erklärt die Vorsitzende Renate Pantel. Ihr Mann Burkhard trägt stolz trug die hellblaue Flagge aus dem Jahr 1951 mit der in Gold handgestickten Aufschrift "Chor Harmonie Beetz". Bis zur Bühne auf dem Kirchplatz ist es nicht mehr weit, am Ende sammeln sich dort die Menschen vor der Bühne und lauschen der Eröffnungsrede von Jürgen Kurth. Der steht im historischen Gewand und mit moderner Technik da und gibt, angefangen bei der Eiszeit, einen kurzen Abriss der Geschichte von Sommerfeld, des Ortes am Waldgebiet der Rüthnicker Heide zum Rhinluch, dem heute gefeierten Dorf, das 1242 erstmals urkundlich erwähnt wurde, als es dem Zisterzienserkloster Lehnin übereignet wurde. Weit vorher hatten sich slawische Stämme angesiedelt und gaben den Ausschlag für den Namen - Sommerfelde, der Sonne zu gewandt.

Nach Jahrhunderten voller Kriege, Brände sowie einquartierten, aber dann besiegten Schweden, könne Sommerfeld, umgeben von Wald, Feldern und Wasser eine große Erfolgsgeschichte verbuchen, sagt Kurth. Neben dem Bau des Bahnhofs und der Kirche erteilte Berlin 1910 die Ansiedlungsgenehmigung für die Lungenheilstätte, die vier Jahre später mit 500 Betten fertig gebaut war. "Damals sind noch viele Wunder geschehen, und das alles ohne große Technik", so der Ortschef. Er schätzt sich glücklich, dass die Menschen so ein schönes Fest auf die Beine gestellt haben. Über den Tag verteilt gibt es ein vielfältiges Programm auf zwei Bühnen und buntes Markttreiben, das beispielsweise die Kreislandfrauen mit einer großen Auswahl an leckeren Kuchen versüßen. Mit zu den Höhepunkten zählt die Krönung der Kremmener Erntekönigin Anja, die 2017/2018 "regiert" sowie Musik und Tanz mit Sabine Brand und ihrer Band am Abend.