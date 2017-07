Ein generationenübergreifendes Projekt

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Wohl dem, der einen handwerklich geschickten Opa, Vater oder Onkel hat. So wie Luisa Kranich. Sie hatte Opa Lothar Kranich vor einigen Jahren gebeten, eine Seifenkiste zu bauen. Der tat das und seitdem gehört das Team aus Leißnitz zu den Stammgästen der Seifenkistenrennen der Region. Auch Lothar Kranich absolvierte am Sonnabend beim 5. Seifenkistenrennen in Brieskow-Finkenheerd, das wieder der Verein KulturSchmiede organisiert hatte, den Parcours und konnte schmunzelnd feststellen: "Ich bin der älteste und schnellste." Zum Familienrennstall gehört auch die Oma von Luisa, die für die Versorgung zuständig ist.

Probesitzen: Oskar Krüger hat in der Seifenkiste Platz genommen, die sein Onkel Holger Fitsch gebaut hat, dahinter wartet Arik Baumann.

Lothar Kranich beobachtete, dass die härteste Konkurrenz aus Eisenhüttenstadt kommt. Dort war es Vater Wolfgang Hirsch, der einen schnellen Flitzer gebaut hat, wie Manon Kallies erzählte. Sie ging zum zweiten Mal an den Start auf der Strecke in der Karl-Marx-Straße in Brieskow-Finkenheerd.

Der 6-jährige Oskar Krüger aus Ratzdorf durfte derweil noch nicht alleine auf der Strecke, sondern saß schon einmal Probe im Gefährt, das Onkel Holger Fitsch gebaut hat. Der Metallbauer aus Brieskow-Finkenheerd hatte nicht nur eine Seifenkiste am Start. In einem weiteren von ihm gebauten Flitzer, saß Arik Baumann. Außerhalb der Wertung ging auch Holger Fitsch mit Oskar an den Start.

"Der Zuspruch ist wieder sehr groß", freute sich derweil Tino Baumann vom veranstaltenden Verein. 43 Starter hatten sich angemeldet "Sehr viel", wie er feststellt. Sogar aus Berlin war ein Team angereist. "Die fighten um jede Sekunde", sagte Tilo Baumann schmunzelnd. Brieskow-Finkenheerd gehört inzwischen zu den etablierten Seifenkistenrennen-Orten, neben Schernsdorf und Friedland.

Die Erstplatzierten: Altersklasse Kids: 1. Carlos Kaldun 34,87 (Berlin). 2. Luca Herzog 37,53 (Brieskow-Finkenheerd), 3. Lennart Oly 37,84 (Berlin). Altersklasse Teens:1. Luisa Kranich 35,37 (Friedland), Max Heidrich 35,57 (Brieskow-Finkenheerd), 3. Charlotte Steffens 35,70 (Bad Saarow). Altersklasse Oldies: 1. Sven Heidrich 34,95 (Brieskow-Finkenheerd), 2. Maik Lange 34,97 (Berlin), 3. Lothar Kranich 35,21 (Friedland)