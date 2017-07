"Viel mehr Sound geht nicht"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute Herbert Fest aus Beeskow, der mit 73 Jahrennoch Motorradrennen fährt.

Es ist der besondere Klang der Honda 307, der Männerherzen höher schlagen lässt. Dieses sonore Brummen, das schlagartig umschlägt in lautes Kreischen, wenn Herbert Fest Gas gibt und davon fliegt. "Manche kommen nur wegen deswegen zu den Rennen, nur um diesen Sound zu hören", sagt schwärmerisch der 73-Jährige Beeskower, der seine Leidenschaft für Motorräder und Rennen erst vor vier Jahren wiederentdeckt hat.

Schon als junger Mann ist Herbert Fest Rennen gefahren. "Ich war beim ADMV-Motorclub Eisenhüttenstadt und habe ein Jahr Geländesport gemacht", erzählt er. Die Maschine gehörte dem Club, erst 1968 baute er sich eine eigene zusammen: "Das war eine 250er MZ, schwarz ohne Verkleidung", weiß er noch ganz genau. Mit der ist er auch seine ersten Rennen gefahren, auf der Bernauer Schleife oder der Dresdener Spinne, wo er 1969 den Sonderlauf gewann und den 5. Platz beim Meisterschaftslauf errang.

Dann war Schluss. Die Liebe kam dazwischen, die Bitten seiner Frau Marianne, mit dem gefährlichen Hobby aufzuhören. Auch das tragische Erlebnis, als zwei Männer auf dem Frohburger Dreieck tödlich verunglückten, gab ihm zu denken.

Motorsport fand künftig nur noch am Fernsehen und als Zuschauer statt. "2012, als ich dann schon Rentner war, bin ich mal wieder zu einem Motorradrennen gefahren", erzählt Herbert Fest. Aber dann hat es ihn erneut gepackt, er wollte wieder dabei sein, diesen Nervenkitzel erleben, dieses Dröhnen der Motoren hören."Zufällig las ich in einer Motorzeitschrift von jemandem, der sich selbst eine Honda CR 162 aufgebaut hatte. Und ich sagte mir: Das kann ich auch noch." Warum auch nicht, Herbert Fest ist schließlich gelernter Schlosser und hat Erfahrung mit Motorrädern. Übers Internet besorgte er sich die entsprechenden Teile, der Motor kam aus dem Herstellerland Japan. "Der stammte aus einer Unfallmaschine und sah aus wie ein Schrotthaufen und hat mehrere tausend Euro gekostet", wirft Frau Marianne ein, die sich inzwischen mit dem gefährlichen Hobby ihres Gatten ausgesöhnt hat und ihm eine treue Gefährtin ist. Herbert Fest hat alles hinbekommen, die Honda RC 162, 45 PS, sieht aus wie aus dem Ei gepellt. "Die Maschine ist komplett eine Replica, mit ihrem Rahmen, Tank, Rädern und Verkleidung dem Original von 1962 nachempfunden", erklärt Fest nicht ohne Stolz. Fast täglich schraubt und putzt er an seinem Schmuckstück herum, kein Stäubchen findet sich darauf. Seit die Maschine startbereit ist, seit 2013, fährt er wieder Rennen: den Classic Cup des ADMV. Genauer gesagt die Klasse 3.1. bis 250 ccm mit Renn- und Sportmotorrädern bis Baujahr 1969. Es ist egal wie alt die Fahrer sind, Hauptsache die Maschinen sind Klassiker.

Ohne Training - beim Rennsport kann man nirgends trainieren - nahm er wieder an Wettkämpfen teil. Nach einer Trainingsrunde wird gewertet. "Wenn man einmal Rennen gefahren ist, verlernt man es nicht", denkt Feist.

2016 holte er beim Wettbewerb um den Meistertitel drei Mal den ersten und drei Mal den zweiten Platz. Immer dabei ist seine Frau, die mit ihm mit Wohnwagen und Hänger, auf dem die Honda 307 im Wert eines Kleinwagens steht, auf Tour geht. Ohne sie würde es gar nicht gehen, sie ist sein "Schmiermaxe", sie kümmert sich um das gesamte Umfeld, die Papiere, die Vorbereitungen, die Anmeldungen und bezahlt das Startgeld. "Es ist nun mal seine große Leidenschaft, ich hab' es akzeptiert, auch wenn ich bei jedem Rennen Schweiß nasse Hände habe und nach den ersten Runden nicht mehr zuschauen kann."

Angst vor und während der Rennen kennt der Fahrer nicht. "Die darf man nicht haben, aber man darf sich auch nicht überschätzen", sagt er und seine Frau zieht die Stirn in Falten, denn sie findet, dass er oft viel zu schnell fährt. 200 Sachen macht seine Honda. Beim Classic Cup geht es eigentlich nicht um Schnelligkeit, um das Rennen erklärt Fest. "Bei uns nennt sich das Gleichmäßigkeitsfahren. Aber ich kann nur gleichmäßig fahren, wenn ich schnell fahre." Das tut er auch bei strömendem Regen, wie auf der Dresdener Spinne bei Weixdorf im Mai dieses Jahres, wo er den zweiten Platz holte.

In unseren Breiten ist Herbert Fest ein Exot, der Motorrennsport ist mehr im Süden, in Sachsen zu Hause. Der Lausitz-Ring ist da eine Ausnahme. Fest hofft, dass auf dem Flugplatz in Pohlitz auch noch mal Rennen stattfinden, vielleicht im nächsten Jahr.

Wenn er nicht Honda fährt, fährt er Fahrrad. 20 Kilometer am Tag. "Als Rennfahrer muss man beweglich in den Beinen bleiben, denn beim Starten müssen die Haxen hochgezogen werden. Und man muss Kraft haben, die Maschine wiegt ihre 120 Kilo." Der Rentner und zweifache Großvater fühlt sich fit wie ein Turnschuh. Und er achtet auf gesundes Essen, Bauch geht für einen Rennfahrer gar nicht.

Jetzt freut sich Fest schon auf sein Rennen Ende Juli am Zschochauer Dreieck. Wenn er seine Honda RC 162, die neben den Yamahas, MZ und Awo's, eine Ausnahme ist, wieder einmal richtig aufdrehen kann. "Ich habe in Riesa einen Fanclub, die kommen nur, um den Klang meiner Honda zu hören. Der dreht höher als ein Serienmotor." Über 100 Phon misst der Lautstärkepegel der Honda ohne Schalldämpfer und Auspuff, sie hat nur Auspufftüten.

Der Anblick von Fests Honda reißt auch die Sprecher an der Strecke zu oft Superlativen hin. "Viel mehr Sound geht nicht", sagte einmal ein Reporter, als der Beeskower Freak den Heidelberg in Riesa hoch gerast ist.