47 Sänger zum Geburtstag

Wie viele Predigten zwischen den hellen Mauern schon gehalten wurden, das vermögen diese wohl nicht mal zu sagen, selbst wenn sie könnten. Aber 250 Jahre Kirche Neu Zittau sind ein Grund zu feiern. Mit diesem Satz eröffnete Pfarrer Carsten Schwarz am Sonnabend den Festgottesdienst zu Ehren der zweieinhalb Jahrhunderte alten Ortskirche. Musikalisch unterstützte ihn das Bläserensemble Querblech. Zu seinem Geburtstag war das Gotteshaus mit rund 100 Besuchern gut gefüllt. "Dass sie alle hier sind, zeigt, dass unsere Kirchen nicht nur mitten im Dorf, sondern auch mitten in der Gemeinde sind", empfand der Pfarrer.

Viele waren wohl gekommen, um die Predigt von Bischof Markus Dröge, dem Oberhaupt der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, zu erleben. Über die 250 Jahre hinweg sei diese Kirche ein Ort gewesen, in dem Menschen ihre Freude miteinander teilen und in Trauer beieinander stehen konnten, Wandel und Veränderungen zum Trotz, betonte dieser vor einem mit Blumensträußen geschmückten Altar. In einer Zeit, in der jeder seinen Platz suche, brauche es so ein Fundament. "So blicken wir zurück auf die wechselvolle Geschichte und schauen hoffnungsvoll nach vorne", endete der Landesbischof.

Über vergangene Geschichten wurde anschließend auch auf dem Vorplatz bei Kaffee und Kuchen gesprochen. An jener Stelle, an der einst die Dorfwirtschaft "Krughause" als Gotteshaus aushelfen musste, bis die Kirche am 18. Oktober 1767 eingeweiht wurde. "Ich bin hier getauft und konfirmiert worden und habe in der Kirche vor 48 Jahren geheiratet", erzählte die gebürtige Neu Zittauerin Christel Feige, die heute in Erkner lebt. "Als ich ein Kind war, haben wir per Hand die Glocken geläutet. Durch das Gegengewicht wurde man immer ein Stück nach oben gezogen. Da hatten wir unsere Freude dran", erinnerte sich die 69-Jährige im Festzelt.

Mit guten Erinnerungen reist auch Karin Siwek aus Spreenhagen immer wieder nach Neu Zittau: "Mit 14 war ich das erste Mal hier, mit der jungen Gemeinde. Wir wurden von der damaligen Pfarrfamilie sehr nett empfangen." Manche der Gäste freuten sich über ein Wiedersehen mit der von 2002 bis 2013 für die Kirchengemeinde zuständigen Pfarrerin. Trotz neuem Job in Berlin ist Friederike Winter noch immer eng mit dem Ort verbunden. "Das hier war meine erste Pfarrstelle. Da verliert man sein Herz dran." Auch Tiefen habe sie erlebt, etwa als dringend ein neuer Dachstuhl her musste. "Dann ist das Wunder passiert, dass alle Ebenen Geld gegeben haben." Die Kirche sei eben der Veranstaltungssaal des Dorfes.

So auch an diesem Abend. Als kulturellen Höhepunkt hatten die Organisatoren Andreas Heibuch, Vorsitzender des Fördervereins, und Rainer Landowski, Leiter des Gemeindekirchenrats, die Thüringer Sängerknaben eingeladen. Am Vortag noch in Schwedt aufgetreten, füllte der 47-köpfige Chor nun auch die Kirchenbänke in Neu Zittau.

Am Ende zeigte sich Rainer Landowski sehr zufrieden: "Die Sonne hätte mehr scheinen können, aber sonst lief alles super."