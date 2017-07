100 Jahre Stahlwerk gefeiert

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) "Die Hennigsdorfer haben ein Herz aus Stahl", hat Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) gerade noch auf dem Vorplatz der Hennigsdorfer Elektrostahlwerke (H.E.S.) gesagt und damit das Jubiläum gewürdigt: 100 Jahre Stahl in Hennigsdorf, 25 davon als "Riva"-Stahlwerk. Selbstverständlich war es nach der politischen Wende keineswegs, dass Hennigsdorf als Stahlindustrie-Standort erhalten bleiben würde. "Stahl ist ein zentraler Bestandteil der Stadtgeschichte, und so soll es auch in Zukunft sein", blickt Schulz jedoch zuversichtlich voraus.

Auf dem Platz sind Infostände aufgebaut, und Gelegenheit, bei einem Imbiss ins Gespräch zu kommen, gibt es auch. Doch die meisten wollen einfach mal ins Stahlwerk gucken. Da heißt es erst mal Schlange stehen und auf den Bus warten: Hunderte von Hennigsdorfern wollen die seltene Gelegenheit nutzen, einen Blick ins Innere der H.E.S. zu werfen. Wer einen Platz ergattert hat, findet Helm und Schutzjacke vor. Werkleiter und Abteilungsleiter begleiten die Bustouren, erklären zwischen den drei Ausstiegen das riesige Gelände. Aber nicht nur Werkleiter Burkhard Schirmer und Kollege Ingo Laudahn, der Leiter der Qualitätsstelle, wissen alles über den Standort.

Unter den Besuchern im Bus sind auch Mitarbeiter und ehemalige Beschäftigte. Die einen wollen wissen, ob und was sich verändert hat, die anderen ihren Familien endlich einmal ihren Arbeitsplatz zeigen. Dazu gehören auch Margarete und Siegfried Gerhardt und das Ehepaar Janine und Daniel Merkel, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen sind. Daniel Merkel ist Vorarbeiter in der Abteilung, die Ingo Laudahn leitet.

Mit dem Bus geht es vorbei an der Hauptverwaltung, an der Hauptwaage für Lkw, an der alten Betriebsschule, der Materialhalle und beeindruckend aufgetürmtem Metallschrott, der per Lkw, per Schiff oder waggonweise angeliefert und nach Brauchbarkeit für die Weiterverarbeitung sortiert wird.

Die großen hohen Industriehallen, in denen die Produktion läuft, sind trotz Helm und Jacke kein ganz ungefährlicher Ort: Schirmer und Laudahn sind umsichtig darauf bedacht, dass bloß keiner zu dicht an den rotglühenden Stahl heranspaziert oder gar zwischen den fauchenden Maschinen verlorengeht. In dieser Gruppe bleiben alle bleiben dicht beisammen, haben den nötigen Respekt vor der Größe, der Hitze, dem Lärm und dem Gewicht der Maschinen.

Nicht nur die Kinder staunen über die Größe der Anlage. Dampf steigt über den gleichmäßig gleißenden Stahlstäben auf, die unablässig vorbeigeschoben werden, Wasser tropft von den Maschinen auf den Boden. Das Elektrostahlwerk arbeitet mit zwei eingehausten Elektro-Lichtbogenöfen, Pfannenöfen und zwei Stranggussanlagen. Die Walzerzeugnisse werden anschließend in einem modernen CNC-gestützten Walzwerk Anlage aus Vierkantknüppeln hergestellt. H.E.S. ist auf die Herstellung von Betonstahl, Rundstahl sowie Blankstahl spezialisiert.

Am dritten Besichtigungspunkt geht es dann ruhig zu. Die Produktion ist abgeschlossen. Dünne runde Stahlstränge liegen auf zahlreichen Paletten übereinander. Veredelte Oberflächen blinken. Gelagert werden die Stränge sowie gerollter Walzdraht auf dem insgesamt 1,7 Quadratkilometer großen Stahlwerksgelände, wo gerade Platz ist: in der Halle, auf Paletten, aber auch in Waggons, die auf Schienen schon zum Abtransport bereitstehen.

"Das war aufregend", sagt Margarete Gerhardt. "Wann hat man schon mal so eine Gelegenheit?" Die Seniorin ist in ihrer Familie eine Ausnahme - denn sie hat nie im Hennigsdorfer Stahlwerk gearbeitet. Ihr Mann Siegfried dagegen hat dort 1965 angefangen, er hat sogar erst als Schlosser und später als Ausbilder sein ganzes Berufsleben im Stahlwerk verbracht. Auch sein Bruder arbeitete hier. Nun fachsimpelt er beim Rundgang mit ehemaligen Kollegen, die sich ebenso gut erinnern. Siegfried und Margarete Gerhardt dürfen ihren Sohn Wolfgang an seinem Arbeitsplatz besuchen. Er sitzt im Walzwerk auf einer Steuerbühne und beobachtet das Geschehen in der Halle auf vielen Monitoren.

Wenig später steht das Ehepaar am Arbeitsplatz von Sohn Harald, der in der Verarbeitung beschäftigt ist. Beide sind seit ihrer Lehrzeit im Werk. Hennigsdorfer mit Herz aus Stahl? Es schlägt dafür, das ganz sicher.