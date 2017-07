artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) "Wir gehen heute auf eine Reise in unser Inneres", erklärte der Künstler Olaf Haugk rund 15 Kindern samt Eltern, die ihm im Eltern-Kind-Treff am Sonnabend mit aufmerksamen Blick lauschten. Er stimmte sie auf den "Workshop mit Farbe und Klang" ein, bei dem Kinder und Erwachsene vor die Aufgabe gestellt wurden, ihre Gefühle mit verschiedenen Malfarben auf Papier bringen und damit in Kunst umzuwandeln.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585901/

Initiiert wurde das Projekt vom ambulanten Oberhavel-Hospiz, das schon seit 2014 mit dem Eltern-Kind-Treff zusammenarbeitet und regelmäßig Zusammenkünfte der "Igel-Gruppe" für trauernde Kinder organisiert. Mit dem "Workshop mit Farbe und Klang " sollte nun ein neues Projekt getestet werden. Zu Musik und Naturgeräuschen sollten die Teilnehmer ihre Gedanken und Gefühle visualisieren. "Die erste Zeit nach einem Trauerfall ist häufig von Sprachlosigkeit geprägt", weiß Koordinatorin Ines Knospe. "Wenn sich in solchen Momenten keine Worte finden lassen, kann es helfen, Gefühlen in künstlerischer Form Ausdruck zu verleihen und so zu lernen, mit ihnen umzugehen."

Diese Erfahrung hat auch Künstler Olaf Haugk im Laufe seiner Karriere gemacht. Seit vielen Jahren arbeitet er viel mit Kindern zusammen. "Die Kunst kann bei der Suche nach Lösungen in schwierigen emotionalen Situationen führen", berichtet er. Dieser kreative Prozess gleiche dann fast einer Meditation könne innere Blockaden lösen und "mit Altlasten" aufräumen.

Dabei war das Projekt an diesem Wochenende nicht ausschließlich an Familien in Trauer gerichtet. "Meine Tochter Helena ist sehr gern künstlerisch tätig, da konnte ich ihre den Wunsch, hier mitzumachen, natürlich nicht abschlagen", sagte Bettina Quensel. Letztendlich war eine bunte Gruppe zusammengekommen. Zum Einstieg wurden Gewitter- und Regengeräusche sowie klassische Klänge aufgelegt. Dabei entstanden ganz individuelle kleine Kunstwerke. Stefanie Fischer und ihre Tochter Emily beispielsweise stellten den Wunsch nach Geborgenheit während eines lauten Donners, der währenddessen aus dem Radio tönte, mit einem Herz dar. "Der Regen ist gut für die Blumen, deshalb ist mein Bild ganz bunt geworden", erklärte die achtjährige Marie. Auch die Bilder von Kindern in Trauer seien oft erstaunlich farbenfroh, berichtete Ines Knospe aus ihren Erfahrungen. Viel Rot und Blau würde verwendet, Schwarz und Grau kämen jedoch ausgesprochen selten zum Einsatz. "Das fasst eine der Erkenntnisse, die wir mit diesem Projekt vermitteln wollen, sehr gut zusammen. Alle Gefühle haben ihre Daseinsberechtigung und es gibt immer eine Möglichkeit, negative Erlebnisse zu verarbeiten." , so Inga Knospe.