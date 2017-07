City-Lauf: Udo Beyer gab den Startschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Anlässlich der Einweihung des Gesundheits- und Familienzentrums 8GFZ) in Premnitz am 1. Juli veranstalteten der Investor, die die Rampf Bau GmbH, und die Leichtathletik-Abteilung des TSV Chemie Premnitz einen Leichtathletikvormittag. Neben Kinder- und Jugendläufen gab es einen 8.200-m- und einen 3.050-m-Zentrumslauf durch die City, deshalb "City-Lauf". Über die längere Distanz hatten die Läufer ein paar Orientierungsschwierigkeiten.

Drei Mal sollten die City-Läufer den Startpunkt am GFZ passieren, ehe sie ins Ziel einlaufen. Leider warteten die Zeitnehmer und Moderator Uwe Kanty lange vergebens auf die Läufer, die unterdessen drei Runden durch die Siedlung drehten. So standen am Ende zwar trotzdem Gewinner fest, aber ohne Zeitangaben.

Bei den Männern unter 40 Jahre siegte Andy Berger vom Rathenower Team Bürgel, bei den über 40-jährigen Thomas Paeschke von der LT Milow. Bei den Frauen gewann bei den unter 40-jährigen Mandy Wolfram. Sie trat ohne Verein an. Bei den über 40-jährigen war Christiane Klausner von den Havelland-Kliniken (Nauen) die schnellste.

Auf der Festbühne waren derweil ehemalige Spitzensportler aufgetreten. So konnten die Besucher die Europapokalsieger des 1. FC Magdeburg Jürgen Pomerenke und Axel Tyll erleben. Sie gehörten 1974 zur Mannschaft, die das Endspiel im Wettbewerb der nationalen Pokalsieger gegen den AC Mailand mit 2:0 gewann. Der einzige Europacup-Erfolg in der Geschichte des DDR-Fußballs.

Auch die vierfache Deutsche Meisterin und dreifache Deutsche Hallenmeisterin über 400 Meter, Claudia Grunwald, aus Nauen präsentierte sich auf der Bühne. Ihren größten Erfolg erlebte sie bei den Europameisterschaften 2010 in Barcelona. Dort gewann sie als Schlussläuferin der deutschen 4-mal-400-Meter-Staffel Silber. 2012 beendete Claudia Grunwald ihre sportliche Karriere beim SC Potsdam.

Eine DDR-Sportlegende ist Udo Beyer. Der Kugelstoß-Olympiasieger von 1976 stellte drei Weltrekorde auf. Er wurde elf Mal hintereinander DDR-Meister und holte mehrfach Titel auf Europa- und Weltebene des Sports. Den letzten Weltrekord stellte Beyer am 20. August 1986 mit 22,64 Meter. Damit rangiert er noch immer in der Weltrangbestenliste auf Platz 7. Udo Beyer gab den Startschuss zum 8.200-m-Lauf.

Zu den noch jungen Spitzensportlern, die Premnitz am 1. Juli besuchten, gehörte Paul Seguin. Der Sohn des 21-fachen DDR-Nationalspielers Wolfgand Seguin ist aktuell beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag. 2007 war er von Lok Stendal zu den Wölfen gewechselt. Nach Gewinn der Jugendmeisterschaft hatte er einen Profivertrag erhalten. Am Samstag schrieb er viele Autogramme für vorwiegend junge Sportbegeisterte.

Lokalmatadore waren Madlin Dossow und Colett Rampf. Diese beiden Premnitzerinnen haben schon einige gute Ergebnisse aufzuweisen. Colett studiert in den USA an der Saint Leo University Lions. Nach drei Jahren in Amerika gehört sie inzwischen zu den besten US-Hindernisläuferinnen. Sie erreichte den 3. Platz beim NCAA-Finale im 3.000-m-Hindernislauf und den 5. Platz über 5.000 m. Schon 2010 war Colett in Deutschland erfolgreich. In diesem Jahr gewann sie die Deutsche Meisterschaft im Duathlon und gewann auch die deutsche Frauen-Triathlon-Meisterschaft.

Madlin ist Bob-Fahrerin und gehört zum Deutschen Nationalteam. Die Premnitzer Leichtathletin gehört dem SC Potsdam an und startete ihre sportliche Laufbahn als Kugelstoßerin. In der Saison 2014/15 erreichte sie im Zweierbob den 2. Platz in der Gesamtwertung des Europacups.

Madlin nahm auch am 3.050-m-Zentrumslauf teil und gewann diesen für den SC Potsdam bei den Frauen unter 40 Jahren. Bei den Frauen über 40 gewann Sabine Damböck aus Rathenow. Bei den Männern unter 40 Jahren war Fußballeroldie Hans Büchner vom TSV Chemie Premnitz auf Platz 1.

Weitere Läufe an diesem Tag waren der Zentrumschnupperlauf über 370 Meter für Kinder von 4 bis 7 Jahren und ein 1.050-m-Zentrumslauf für Kinder von 7 bis 15 Jahren. Auf dem Festplatz vor dem GFZ konnten sich die Kinder auch im Dreisprung und Kugelstoßen versuchen.