Leverkusen bindet Talent Havertz bis 2022

«Er hat riesiges Potenzial, das sich in den kommenden Jahren noch mehr entfalten wird», lobte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler den jungen Offensivspieler Havertz, der erst in der vergangenen Saison sein Profidebüt gegeben und im Frühjahr die Schule beendet hatte. «Jetzt habe ich mein Abitur in der Tasche und einen Profivertrag bei Bayer 04 - ein großartiges Gefühl», sagte Havertz.