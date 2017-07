Begeisterte "Reetzer Mühlenstein" Spieler

artikel-ansicht/dg/0/

Reetz (MZV) Die vergangenen zwei Wochen waren für Gastwirt Rainer Hübner Anstrengung pur. Erst zwei Tage Dorffest in Reetzerhütten, nun zwei Tage Dorffest in Reetz. Da musste die Woche genutzt werden, um Vorräte aufzufüllen und zu organisieren. Was gut gelang, denn auf beiden Festen wurden alle satt und der Durst konnte auch gelöscht werden. Am vergangenen Wochenende hatten die Reetzer allerdings den schwarzen Peter gezogen, denn das Wetter spielte nicht mit. Das Zelt musste am Vortag von den "Aufbauhelfern" regelrecht sturmfest gemacht werden. So wanderten alle am Sonnabend mit Regenschirmen gen Sportplatz, gute Laune hatten sie jedoch im Gepäck. Bei den Liedern des Reetzer Frauenchores wurde kräftig mitgesungen. Diese hatten sich bei einigen Liedern mit dem Jugendblasorchester Wiesenburg zusammen getan, welches bis 17.00 Uhr mit guter Musik unterhielt und postwendend für das kommende Jahr wieder engagiert wurde. Die Dorfmeisterschaften wurden trotz Regen ausgetragen. Das lag vielleicht auch an einem neuen Spielgerät. Mario Binte hatte dieses selbst gebaut. Anregung dafür war eine Fernsehsendung mit Stefan Raab, wo ein derartiges Spiel ausgetragen wurde. Das gefiel der Familie so gut, dass Mario Binte es nachbaute. Er taufte es "Reetzer Mühlenstein". Die verschiedenen Gewichte wurden aus Schleifsteinen und Hantelteilen gefertigt. Diese konnten bis zu einem bestimmten Punkt gerollt werden, danach mussten sie in einer der Kerben liegen bleiben. Wer zu viel Kraft aufwendete und über das Ziel hinaus schoss, ging punktetechnisch leider leer aus. Zwischendurch konnten sich alle am Kuchenbuffett stärken. Mit Wartezeiten musste gerechnet werden, die Schlange wollte kein Ende nehmen. Kein Wunder, bei dem vielen selbstgebackenen Kuchen wusste man gar nicht, was man zuerst kosten sollte.