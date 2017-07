Riesiger Andrang zur GFZ-Eröffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Das Gesundheits- und Familienzentrum (GFZ) ist eröffnet. Am Samstag wurde der Neubau in Premnitz feierlich seiner Bestimmung übergeben. Zu einem Feierakt am Nachmittag gastierten neben Vertretern der am Bau beteiligten Firmen auch der stellvertretende Ministerpräsident Christian Görke (Die Linke), Landrat Roger Lewandowski (CDU), Landrat a.D. Burkhard Schröder, Martin Gorholt (SPD), der Bürgermeister der Stadt Premnitz, Ralf Tebling (SPD), der vormalige Bürgermeister Roy Wallenta und der Geschäftsführer der Havellandkliniken GmbH, Jörg Grigoleit.