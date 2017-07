Nach Überholen gegen Baum gesprallt

artikel-ansicht/dg/0/

Seeblick (MOZ) Am Samstagnachmittag kam es auf der B102 bei Hohennauen zu einem folgenschweren Unfall. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache, geriet ein Autofahrer nach einem Überholvorgang ins Schleudern. Sein Fahrzeug brach aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen einen Straßenbaum und in der Folge gegen die gegenüberliegende Schutzleitplanke. Der 42-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.