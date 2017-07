Pumpen laufen auf Hochtouren

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (dpa) In der von massiven Regenfällen heimgesuchten Gemeinde Leegebruch bei Oranienburg arbeiten die Helfer weiter mit Hochdruck an der Beseitigung des Wassers. Derzeit seien 15 Teams mit Pumpen im Einsatz, die pro Stunde drei Millionen Liter aus der in einer Senke liegenden Gemeinde pumpen, teilte der Sprecher des Landkreises Oberhavel, Ronny Wappler, am Montag mit. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk hätten weiterhin rund um die Uhr 110 Kräfte im Einsatz. "Die Situation hat sich weiter verbessert, aber es hat sich noch nicht normalisiert." Viele Keller stünden noch unter Wasser, manche Häuser hätten keinen Strom, und stellenweise stehe das Wasser noch knöcheltief.