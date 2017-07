Mit Alkohol am Steuer

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Kein Kavaliersdelikt, und schon gar nicht nur eine Ordnungswidrigkeit mehr: Gleich drei Kraftfahrer, die am Wochenende alkoholisiert am Steuer ihres Wagens saßen, haben dadurch eine Straftat begangen. Zum Glück für andere und auch für sie gab es keine Unfälle mit Personenschäden.

Laut Informationen der Polizei wurde zunächst eine 51-Jährige in der Semliner Straße in Rathenow aus dem Verkehr gezogen, die sich bei der Kontrolle auf 2,22 Promille pustete. Sie sei durch unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Milower Straße in Premnitz hatte indes ein 26-Jähriger mit 2,40 Promille im Blut beim Überholen ein anderes Fahrzeug gestreift. Ein 27-Jähriger mit 1,68 Promille hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Vietznitzer Straße in Friesack beim Rückwärtsfahren gegen einen dort geparkten PKW gesetzt. Alle drei sind nun Fälle für die Kriminalpolizei.

Laut Angaben auf www.bussgeldrechner.org handelt es sich ab 1,1 Promille wegen absoluter Fahruntüchtigkeit um eine Trunkenheitsfahrt im Verkehr nach Paragraph 316 Strafgesetzbuch (StGB). Deshalb haben die drei Straftaten begangen. Ferner heißt es auf der Website: "Konsequenzen sind eine Geldstrafe, drei Punkte in Flensburg und mindestens sechs Monate die Entziehung der Fahrerlaubnis. (...) Bei Trunkenheitsfahrten ab 1,6 Promille wird die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis regelmäßig von einem positiven Eignungsnachweis durch eine MPU abhängig gemacht."

Das ist die Medizinisch-Psychologische Untersuchung. Laut Wikipedia liefere ein MPU-Gutachten "eine Prognose der Verkehrsbewährung des Auftraggebers, also eine auf Fakten und Erfahrungswissen basierende Wahrscheinlichkeitsaussage über die Entwicklung des Verhaltens in der Zukunft."