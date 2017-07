artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundesregierung hat ihr tiefes Mitgefühl für die Opfer des Busunfalls in Oberfranken geäußert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montagvormittag in Berlin, Kanzlerin Angela Merkel habe "davon mit großer Bestürzung erfahren. Unsere Anteilnahme gilt den Opfern und ihren Angehörigen, und sie gilt auch den Verletzten." Merkels Dank gehe "an alle Rettungskräfte, Ärzte, Sanitäter, Seelsorger, die im Einsatz waren und sind, um Verletzte zu bergen, um Menschen zu betreuen in einer entsetzlichen Situation." Bei dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vermutlich 18 Menschen ums Leben. 30 Menschen wurden teils schwer verletzt.