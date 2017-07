Gerber fordert größere Anstrengungen beim Breitbandausbau

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) fordert vom Bund größere Anstrengungen für den Breitbandausbau. Die nächste Bundesregierung müsse beim Glasfaserausbau noch einen erheblichen Sprung machen, sagte Gerber am Montag in Potsdam bei der Vorstellung weiterer Ausbauprojekte im Land. Gerber übergab dabei Förderbescheide an die Landkreise Elbe-Elster, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Ostprignitz-Ruppin, Uckermark und an die Stadt Frankfurt (Oder). Dort sollen 161 Millionen Euro investiert werden, davon kommen 43 Millionen Euro vom Land und 57 Millionen Euro vom Bund. Den Rest steuern die Kommunen und Netzbetreiber zu.