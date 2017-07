artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 in Höhe des HavelPark in Dallgow ist ein Lkw-Fahrer am Montagmittag schwer verletzt worden. Er durchbrach mit seinem Laster in Fahrtrichtung Nauen aus noch ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.