(dpa) Neuss (dpa) - Meister EHC Red Bull München startet mit einem Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen am 8. September in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga.

Das Team von Don Jackson startet mit einem Auswärtsspiel in Krefeld in die neue Saison. © Matthias Balk/dpa

Bereits am zweiten Spieltag trifft das Team von Trainer Don Jackson im oberbayrischen Derby auf den ERC Ingolstadt. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die DEL veröffentlichte. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg muss zunächst bei den Adler Mannheim antreten und spielt am 10. September gegen die Kölner Haie. Das erste rheinische Derby zwischen Köln und Düsseldorf findet am 13. Oktober bei den Haien statt. Am Silvestertag treffen in diesem Jahr Krefeld und Iserlohn im NRW-Duell aufeinander.

Wegen der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar 2018) startet die Spielzeit in diesem Jahr eine Woche früher als sonst. Zudem finden nach der Olympia-Pause nur noch drei Hauptrunden-Spieltage statt, ehe die Playoffs beginnen.