Münchberg (dpa) Nach dem schweren Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 9 in Nordbayern sind 2 der 30 Verletzten in Lebensgefahr. Die Leichen von elf Menschen konnten bereits identifiziert werden, wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Montag an der Unfallstelle sagte. Die Polizei geht davon aus, dass insgesamt vermutlich 18 Menschen zwischen 66 und 81 Jahren bei dem Unfall ums Leben kamen. In dem Bus saß nach Polizeiangaben eine Reisegruppe aus Sachsen. Die Fahrgäste waren demnach zwischen 41 und 81 Jahre alt.