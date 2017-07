Oberhavel unter Wasser: Kreis richtetet Spendenkonto ein

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (MOZ) Die Hochwasserlage in Leegebruch hat sich weiter entspannt. Schule und Kita sind aber geschlossen, 100 Haushalte sind aber immer noch vom Abwassernetz abgeschnitten. 400 weitere Haushalte können es nur sporadisch in Anspruch nehmen. 22 Haushalte sind noch ohne Strom, sollen im Laufe des Tages aber wieder ans Netz kommen. Mehrere Straßen sind weiterhin gesperrt - darunter die Annahofer Straße zwischen Oranienburg und Germendorf, die Ortsverbindung zwischen der B-96-Abfahrt Zentrum-Süd und dem Kreisverkehr am Germendorfer Gewerbepark sowie die L 20 in Velten vom Kreisverkehr an der HEM-Tankstelle.

Der Landkreis hat inzwischen ein Spendenkonto für die Betroffenen von der Überschwemmung eingerichtet. Das Geld soll aber auch Anwohnern anderer vom Rekordregen gebeutelter Gemeinden zur Verfügung stehen. 110 Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) sind in Leegebruch weiterhin im Einsatz.

Kreisbrandmeister Steffen Malucha sagte am Vormittag in Oranienburg, dass inzwischen aus einem Großteil der Straßen das Wasser abgelaufen sei. Inzwischen werden weitere Keller freigepumpt. Auf den überfluteten Straßen war das zuvor nicht möglich gewesen. Landrat Ludger Weskamp (SPD) sagte, dass aber weiterhin nur zurückhaltend gepumpt werden könne. Denn die Pegelstände um den Ort herum sind weiterhin hoch."Wenn wir zu viel pumpen, laufen wir Gefahr, dass das Wasser gleich wieder zurückkommt."

Priorität habe deshalb, die Wassermassen von den Wiesen außerhalb der Ortslage wegzubekommen. Neun Hochleistungspumpen des THW pumpen inzwischen 51 Kubikmeter Wasser pro Minute in den Veltener Hafen. "Das sind drei Millionen Liter in der Stunde und 74 Millionen Liter am Tag", so Weskamp.

Noch immer staut sich aus Norden kommende Wasser, dass an Leegebruch vorbei nach Velten geleitet wird. "Das ist und bleibt eine Herausforderung", sagte der Landrat.

E.dis und OWA sind derweil damit beschäftigt, Strom- und Abwassernetz wieder vollständig in Betrieb zu nehmen. Sandy-Lenz Büttner von der E.dis sagte am Vormittag, dass bislang noch die Straße An der Muhre wegen eines Kabelschadens ohne Strom sei, das Problem im Laufe des Tages aber wohl gelöst werden könne. Betroffen sind 22 Haushalte.

Länger wird wohl die OWA brauchen. Zurzeit werden die stillgelegten Stränge des Vakuumsystems auf Schäden abgesucht. Ab morgen werden die Hausanschlüsse repariert. "Das geht aber nur, wenn die Schächte nicht wieder volllaufen." Noch immer können 400 Haushalte die Abwasserkanalisation nur sporadisch nutzen. 100 Haushalte, vor allem in der Gartensiedlung, sind vollständig von der Entsorgung abgeschnitten. Für sie stehen weiterhin Dixi-Toiletten zur Verfügung. Immer zur vollen Stunde startet zudem ein Bus vom "Lidl"-Parkplatz nach Borgsdorf, wo in einer Gemeinschaftseinrichtung des Landkreises geduscht und Wäsche gewaschen werden kann. Bis alles wieder funktioniert, könne es noch einige Tage dauern, sagte Günther Fredrich. Die Trinkwasserversorgung und -qualität sei aber nicht beeinträchtigt, so der OWA-Chef. Auch Amtsarzt Christian Schulze erklärte, das Trinkwasser könne bedenkenlos genutzt werden. Er warnte am Montag aber noch einmal davor, in Pfützen zu baden, da diese mit Fäkalkeimen belastet seien.

Amtsarzt Schulze riet generell zur Vorsicht beim Baden in den Seen der vom Hochwasser betroffenen Gebiete. Das Wasser habe Dreck in die Gewässer gespült. Die jüngsten Messungen zur Badewasserqualität seien obsolet. "Dort, wo das Wasser noch über die Ufer läuft, die Sichttiefe sehr gering ist oder sich Schlieren von Algen gebildet haben, sollte man lieber nicht baden", sagte Schulze.

Thema Müllentsorgung: Am Freitag konnten in Leegebruch wegen der Überschwemmung nicht alle gelben Säcke abgeholt werden. Das solle im Laufe des Montags nachgeholt werden, sagte Landrat Weskamp. Auch die Papiertonnen sollen noch am Montag geleert werden. Zudem bietet die AWU Sondertermine für Sperrmüllentsorgung an. Infos dazu gibt es unter 03304 3760. Auch über die App der AWU soll es Infos dazu geben.

Thema Kita: Die Kinder sollen vorübergehend im bislang ungenutzten Teil der alten Fliegerschule unterkommen. Über die Details wird zur Stunde noch gesprochen. Laut Vize-Bürgermeister Martin Rother wird die Notbetreuung aber frühestens ab Mittwoch angeboten.

Thema Kennzeichen: Verlorene Kfz-Kennzeichen werden am Dienstag von der Polizei an die Kreisverwaltung übergeben. Dort können sie dann ab Mittwoch abgeholt werden. Laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt wurden mehr als 400 Schilder in der Oranienburger Inspektion abgegeben. Nur 25 bis 30 seien bislang aber abgeholt worden. Wer sein Nummernschild vermisst, kann in der Zulassungsstelle auch eine Umkennzeichnung vornehmen lassen, bekommt also ein neues.

Spendenkonto: Der Landkreis hat ein Spendenkonto "Starkregen Soforthilfe für OHV" eingerichtet: IBAN DE 74 160 50 000 1000 7776 14, BIC WELADED1PMB, Mittelbrandenburgische Sparkasse. Die Modalitäten für die Ausreichung der Spenden werden noch ausgearbeitet. Konkrete Infos will die Kreisverwaltung zeitnah mitteilen. Spendenquittungen werden ausgestellt.

Kommunale Hilfe: Der Landrat verhandelt bereits mit der Regierung in Potsdam, inwieweit die Städte und Gemeinden bei der Wiederherstellung ihrer Infrastruktur finanziell unterstützt werden können.

Busbetrieb: Bis auf Weiteres verkehren die Busse der Oberhavel Verkehrsgesellschaft nicht über die Haltestelle "Volkshaus". Eine Ersatzhaltestelle ist auf der L 172 Veltener Straße/Eichenallee eingerichtet (Höhe Flüchtlingsunterkunft). Die Busse fahren dort zu den Zeiten ab, wie sie am Haltepunkt Volkshaus im Fahrplan stehen.