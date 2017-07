Verkehrsbetriebe in Feierlaune

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (geh) Überwiegend gute Laune, trotz Dauerregens und strenger Taschenkontrolle, herrschte beim Betriebsfest der Brandenburger Verkehrsbetriebe. Gefeiert wurde das 120-jährige Jubiläum eines Stückes "Stadtmöbel". So bezeichnete der ehemalige Leiter der Brandenburger Verkehrsbetriebe Werner Jumpertz die Straßenbahn und ihre lange Tradition. Jörg Vogler, seit Oktober 2015 Chef der Busse und Bahnen, war mehr als zufrieden - besonders mit der sehr großen Besucherzahl. "Das zeigt, dass die Verkehrsbetriebe einen hohen Stellenwert haben. Auch die Beförderungszahlen sprechen für sich. In den letzten zehn Jahren sind sie um eine Million auf mehr als acht Millionen Fahrgäste im Jahr gestiegen", so Jörg Vogler. In seiner Begrüßungsrede hielt er einen kleinen historischen Rückblick. Die Brandenburger Straßenbahn wurde am 1. Oktober 1897 als Pferdebahn eröffnet. Diese Zunahme schnell wachsender Unternehmen machte die Einrichtung eines leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehrssystems nötig. Die erste "Elektrische" befuhr die Strecke Staatsbahnhof - Altstädtischer Bahnhof (Grüne Linie). Im Jahre 1987 hatte die Straßenbahn über 24 Millionen Fahrgäste: das beste Ergebnis in der gesamten Betriebsgeschichte. Von den Anfängen bis in die 1980er Jahre wurde das Straßenbahnnetz schrittweise erweitert, z.B. in das Neubaugebiet Hohenstücken und zur Quenzbrücke (Walzwerksiedlung). Die Stadtverwaltung plante im Dezember 1965 die komplette Einstellung des Straßenbahnbetriebes. Die Energiekrise 1973 machte aber deutlich, wie wichtig ein von Öl unabhängiges Fortbewegungsmittel ist. "An solch einem Punkt sind wir heute wieder angelangt. Alle reden von den Problemen mit der Elektromobilität. Die Straßenbahn fährt seit über hundert Jahren umweltfreundlich. Deshalb ist ihr Fortbestand wohl gesichert und wird hier in der Stadt mit neuen Waggons in den kommenden Jahren ausgebaut", erklärte Jörg Vogler. Die Verkehrsbetriebe sind aber nicht nur die Straßenbahn. "Auch bei den Buslinien haben wir unseren Service erhöht. Der Zeittakt von 40 Minuten wurde wieder auf 20 Minuten verkürzt. Zudem haben wir den regulären Fahrplan von 20 Uhr auf 21 Uhr verlängert", bekräftigte Vogler. Genügend Gründe also um zu feiern und es lohnte sich vorbeizuschauen. Das Programm hatte für jeden etwas parat. Werkstattführungen, Fahrten mit alten Bussen und der Traditionsbahn, Informationsstände zum Mitmachen und natürlich das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. Zauberkünstler, Nena und Udo Lindenberg Double oder die Showtänze des BKC, der Nachmittag gehörte ganz der Familie. Am Abend kamen die "Konzertgänger" voll auf ihre Kosten. Der Potsdamer Rapper Max Piano eröffnete den Musikabend. Gute Laune Hip- Hop aber oft mit nachdenklichen Texten. Musikalisch in eine ganz andere Richtung aber nicht minder unterhaltsam - The Clogs. Mit ihrem chaotisch außergewöhnlichen Rock'n'Roll-Sound, und ihrem Retro-Fantasie-Look sorgten sie für Partystimmung. Zum Abschluss der Höhepunkt, der Auftritt der Kult Band Karat. neue Lieder gemixt mit ihren Klassikern, ließen so manchen in Erinnerung schwelgen. Als kleines Dankeschön wurden nach dem Konzert für die Besucher kostenlose Fahrten mit Bussen und Bahnen für den Nachhauseweg angeboten.