"Sing and Joy" brachte Schwung in die Gotthardtkirche

auch neuen und teilweise modern arrangierten Gospels und Spirituals sowie aus Contemporary Black and White-Gospels von Komponisten der jüngeren Zeit, die stark von Musikstilen der neueren Zeit, wie Rock, Pop, Soul oder Funk, beeinflusst sind. Alle ausgesuchten Musikstücke entfalteten während des Konzertes in der Gotthardtkirche ihre große Wirkung. "Sie dürfen mitsingen, schnippen und klatschen", ermunterte die Chorleiterin und Frau an der Gitarre, Simone Henkel, die Zuhörer. Lange brauchte der Gospelchor nicht, um in Fahrt zu kommen. Wie beim Gospel üblich, war die Gruppe in ständiger Bewegung. Die Freude am Gesang war den Chormitgliedern anzumerken. Ganz getreu ihrem Motto: "Der Spaß am Singen ist das Allerwichtigste!" Nach und nach kam dann auch immer mehr Schwung in die vielen Zuhörer. Ein Konzert, das nicht nur Kraft und Seele hatte, sondern auch einem guten Zweck diente. Chormitglied Ramona Benner stellte den Kontakt zur Stiftung her. 1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden fast 1000 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die erfolgreiche Benefizsendung "José Carreras Gala" zählt zu den erfolgreichsten in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Dennoch zählt jeder Euro. "Egal ob große Gala, kleines Konzert oder Einzelspenden, wir sind für jedes Engagement und Spende dankbar", sagte Iris Grimeisen, die als Vertreterin der Stiftung unter den Zuhören war. Der Brandenburger Gospelchor sang kostenlos aber nicht umsonst. Den die Besucher spendeten 555 Euro für die Leukämiestiftung.