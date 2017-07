Schüchterne Quasselstrippe

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow . Justine ist 1996 in Rathenow geboren und mit ihren 21 Jahren unsere heutige "Schöne Brandenburgerin". Zur Zeit arbeitet sie in einer Pension. In ihrer Freizeit singt sie leidenschaftlich gern im Chor. Sie beschreibt sich als "eher schüchtern, doch wenn man mich erst mal kennen gelernt hat, dann bin ich eine richtige Quasselstrippe".