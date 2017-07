Polizei verstärkt Alkoholkontrollen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Mittelmark (MZV) Die Polizei führte am Wochenende in der Stadt Brandenburg an der Havel verstärkt Alkoholkontrollen durch. Mit Erfolg. Eine 32jährige VW-Fahrerin hatte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, ihr Fahrzeug nicht so recht unter Kontrolle. Gegen 21.00 Uhr wurde eine Fahrzeugführerin (28) am Hauptbahnhof festgestellt, die unter Einwirkung von Kokain ihren PKW Peugeot lenkte. Etwa um 2.30 Uhr stoppte die Polizei einen PKW VW in der Wilhelmsdorfer Straße - die 39-jährige Fahrerin pustete 1,90 Promille. Wenig, später um 2.40 Uhr, erwischten die Beamten in der Rosa-Luxemburg-Alle einen 21-jährigen Radfahrer, dessen Schlangenlinien auf 2,22 Promille fußten. In der Zanderstraße kontrollierten die Beamten um 3.00 Uhr einen PKW Audi, dessen 23jähriger Fahrzeugführer außer Alkohol (1,40 Promille) auch Kokain konsumiert hatte. Zudem befanden sich am Wagen noch gestohlene Kennzeichentafeln. Ein kräftiges Prost auch im Landkreis: Sonntagmittag stoppten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Busendorf bei Lehnin einen PKW Opel auf Grund der auffälligen Fahrweise. Der Fahrer (48) war erheblich alkoholisiert. In Zahlen: 2,44 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Blutprobe und Anzeige folgten.tms