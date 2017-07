Geldautomat im EKZ Wust gesprengt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag den Geldautomaten im Einkaufszentrum Wust gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen muss die Sprengung nach 03:00 Uhr erfolgt sein. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Verbindung mit besonders schwerem Diebstahl. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hat die SOKO Fläming des LKA BB übernommen.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag Beobachtungen gemacht, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter 03381-5600 entgegen.