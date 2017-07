artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design: Die achte Generation Ford Fiesta blickt ihrem Marktdebüt in diesem Monat entgegen. Das in Köln produzierte Kleinwagenmodell startet so modern und fortschrittlich wie nie in das fünfte Jahrzehnt seiner Erfolgsgeschichte. Dies spiegelt sich insbesondere in einem Angebot an Assistenz- und Konnektivitäts-Funktionen wider, das in diesem Segment vorbildlich ist.