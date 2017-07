artikel-ansicht/dg/0/

Goma (dpa) Eine der größten Goldgruben im Osten Kongos hat wegen neuer Kämpfe den Betrieb vorübergehend augesetzt; die Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Ein Nachschubkonvoi für die Namoya Mine aus 23 Lastwagen sei ins Kreuzfeuer zwischen den kongolesischen Streitkräften und einer örtlichen Miliz geraten, erklärte der kanadische Minenbetreiber Banro am Montag. Die Laster eines Subunternehmers würden bislang im Ort Lulimba in der Provinz Süd-Kivu festgehalten, die Fahrer seien aber in Sicherheit.