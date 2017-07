FC Augsburg startet mit Laktattest in Saisonvorbereitung

artikel-ansicht/dg/0/

Augsburg (dpa) Der FC Augsburg ist mit einem Laktattest in die Saisonvorbereitung gestartet. Einen Tag vor dem ersten öffentlichen Training ließ Trainer Manuel Baum seine Profis schon einmal schwitzen.

«Der Laktattest ist nicht so beliebt, aber wir wissen, dass es auch sein muss», sagte Routinier Daniel Baier. Auch die Neuzugänge Marcel Heller (Darmstadt 98), Rani Khedira (RB Leipzig) und Torwart Fabian Giefer (FC Schalke) waren dabei.

«Es ist wichtig, dass wir unsere neuen Spieler integrieren», sagte Baier. «Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft Mitte August voll da sind.» Dann startet der FCA mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV in die Saison.

Nach den ersten Trainingseinheiten in Augsburg bestreiten die Schwaben am Mittwoch in Kempten gegen Wacker Innsbruck aus der zweiten österreichischen Liga ein erstes Testspiel. Unmittelbar danach reist das Team von Trainer Baum weiter nach Mals, wo ein zehntägiges Trainingslager angesetzt ist.