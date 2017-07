artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Air-Berlin-Passagiere in Berlin-Tegel brauchen wieder mehr Geduld. Die Abfertigungsprobleme haben in den vergangenen Tagen zugenommen. "Was wir gerade sehen, ist ein Rückfall", sagte ein Air-Berlin-Sprecher am Montag. Er forderte den Dienstleister Aeroground auf, mehr Personal zu schicken und das Management in Tegel zu verbessern. Nach internen Zahlen, die der dpa vorliegen, gab es auch am Montag noch Verspätungen, weil Kofferträger zu spät an den Maschinen waren. Allein am Sonntag meldeten Passagiere den Verlust von knapp 500 Koffern.