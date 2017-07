Traumhäuser aus Farbe und Fantasie

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Killian (9) hat sein Wunschgebäude aus leeren Smarties-Schachteln errichtet, bei Maxim (10) kamen Papier, Watte und abgebrochene Zahnstocher zum Einsatz und für Laura (9) gehören unbedingt Katze und Hund dazu. Seit etwa einem Vierteljahr haben sich die 80 Mädchen und Jungen der Märkischen Schule im Kunstunterricht und in den Arbeitsgemeinschaften der fünf Klassenstufen Gedanken darüber gemacht, wie sie später einmal wohnen wollen. Ein Teil der Ergebnisse ist in der Ausstellung "Mein Traumhaus und ich" zu sehen, die am Montagmorgen im Glaszwischenbau des Paul-Wunderlich-Hauses aufgebaut wurde. "Wir zeigen in der Schau die besten 30 Arbeiten dieses Projektes", sagt Janette Händel, die in der Bildungsstätte mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt "geistige Entwicklung" als Rektorin verantwortlich ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586016/

Der etwas andere Charakter der Märkischen Schule, die an der Rheinsberger Straße 36 im Brandenburgischen Viertel zu finden ist und in der 24 Pädagogen sowie fünf pädagogische Unterrichtshilfen im Einsatz sind, lässt sich keineswegs an der Ausstellung ablesen: Die Bilder hätten in jeder Bildungsstätte Eberswaldes oder des Barnims entstanden sein können. Dabei werden an der Schule Kinder und Jugendliche unterrichtet, die wohl kaum in der Lage sein werden, später eine Berufsausbildung zu absolvieren. Die Mädchen und Jungen kommen aus allen Ecken des Landkreises Barnim und zum Teil auch aus Märkisch-Oderland. Sie sitzen in Klassen zusammen, die aus vier bis acht Schülern bestehen und erhalten keine Zensuren. Auf dem Zeugnis werden ihre Leistungen verbal eingeschätzt. Der Rahmenlehrplan "Geistige Entwicklung" lässt ausreichend Spielraum für individuelle Förderung. Und trägt dazu bei, so manches Talent zu entdecken - wie die Ausstellung "Mein Traumhaus und ich" eindrucksvoll belegt, deren Werke noch bis einschließlich 11. August besichtigt werden können.

Einige der Arbeiten erinnern von ihrer Formensprache her, die ohne gerade Linien auskommt, und durch ihre kühne Farbwahl an den Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928 bis 2000), der bei seinen Gemälden und Bauwerken, so dem Bahnhof in Uelzen (Niedersachsen), auf Ecken und Kanten weitgehend verzichtet und auf knallige Buntheit Wert gelegt hat. "Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall, wir haben Hundertwasser gerade im Unterricht behandelt", berichtet Angela Kolberg, die als Kunstlehrerin an der Märkischen Schule beschäftigt ist. Weil ihre Werke besonders gut gelungen seien, hätten Christoph Braun (14), Emilie Krüger (11), Anna-Lena Köthen (9), Fabian Hansen (8), Maxim Efastiedi (10) und Alina Probnow (7) bereits Urkunden überreicht bekommen, hebt die Kunstlehrerin hervor. Doch auszeichnungswürdig seien alle 30 im Glaszwischenbau des Kreishauses gezeigten Bilder.